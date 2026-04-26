San Martín es el campeón argentino Junior: gloria chacarera en una final inolvidable

El hockey sobre patines mendocino volvió a demostrar por qué sigue siendo una potencia nacional. San Martín se consagró campeón del Campeonato Argentino Junior masculino tras vencer por penales a Leonardo Murialdo en una final cargada de tensión, emoción y altísimo nivel.

Después de un empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario y también en los dos suplementarios, el título se definió desde el punto penal, donde el Chacarero fue más efectivo y terminó desatando el festejo de toda su gente.

Fue una final tremenda, intensa, pareja y jugada con el corazón. Ninguno regaló nada. Ambos equipos entendieron lo que había en juego y disputaron cada pelota como si fuera la última. Hubo momentos para los dos, chances claras y muchísimo trabajo defensivo, pero sobre todo hubo una figura repetida durante toda la noche: los arqueros. Tanto Pascual en San Martín como Solivellas en Murialdo fueron infranqueables.

Tanto San Martín como Murialdo tuvieron en sus arqueros a verdaderos salvadores. Fueron determinantes para sostener el cero y para mantener con vida a sus equipos en una final donde cualquiera de los dos podría haberse quedado con la corona.

Por eso los penales parecían inevitables. Y allí, en ese momento donde la cabeza pesa tanto como la técnica, San Martín mostró mayor templanza y terminó quedándose con una consagración enorme.

Pascual hockey Pascual, el buen arquero del Chacarero. Hockey apasionado

El título no solo premia a un gran equipo, también confirma la vigencia del semillero mendocino. El torneo, disputado con una concurrencia extraordinaria desde el lunes, volvió a mostrar que el hockey sobre patines está más vivo que nunca y que Mendoza sigue siendo tierra de talentos.

Las tribunas acompañaron, el nivel fue altísimo y la final estuvo a la altura de una competencia nacional. El mensaje fue claro: el futuro está asegurado.

San Martín levantó la copa, pero el gran ganador también fue el hockey mendocino.

Porque cuando las inferiores responden así, los clubes sueñan. Y los hinchas también.