San Martín es el campeón argentino Junior: gloria chacarera en una final inolvidable
San Martín se coronó campeón Argentino Junior tras una épica final ante Leonardo Murialdo, definida en los penales tras un 0-0.
El hockey sobre patines mendocino volvió a demostrar por qué sigue siendo una potencia nacional. San Martín se consagró campeón del Campeonato Argentino Junior masculino tras vencer por penales a Leonardo Murialdo en una final cargada de tensión, emoción y altísimo nivel.
Después de un empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario y también en los dos suplementarios, el título se definió desde el punto penal, donde el Chacarero fue más efectivo y terminó desatando el festejo de toda su gente.
Final del Campeonato Argentino Junior
Fue una final tremenda, intensa, pareja y jugada con el corazón. Ninguno regaló nada. Ambos equipos entendieron lo que había en juego y disputaron cada pelota como si fuera la última. Hubo momentos para los dos, chances claras y muchísimo trabajo defensivo, pero sobre todo hubo una figura repetida durante toda la noche: los arqueros. Tanto Pascual en San Martín como Solivellas en Murialdo fueron infranqueables.
Tanto San Martín como Murialdo tuvieron en sus arqueros a verdaderos salvadores. Fueron determinantes para sostener el cero y para mantener con vida a sus equipos en una final donde cualquiera de los dos podría haberse quedado con la corona.
Por eso los penales parecían inevitables. Y allí, en ese momento donde la cabeza pesa tanto como la técnica, San Martín mostró mayor templanza y terminó quedándose con una consagración enorme.
El título no solo premia a un gran equipo, también confirma la vigencia del semillero mendocino. El torneo, disputado con una concurrencia extraordinaria desde el lunes, volvió a mostrar que el hockey sobre patines está más vivo que nunca y que Mendoza sigue siendo tierra de talentos.
Las tribunas acompañaron, el nivel fue altísimo y la final estuvo a la altura de una competencia nacional. El mensaje fue claro: el futuro está asegurado.
San Martín levantó la copa, pero el gran ganador también fue el hockey mendocino.
Porque cuando las inferiores responden así, los clubes sueñan. Y los hinchas también.