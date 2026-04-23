Policías se disfrazaron de payasos y capturaron al narco más buscado de San Martín

En un procedimiento tan inusual como efectivo, la Policía Bonaerense logró detener a Fabián Jesús Bravo, conocido como “Gordo Pey”, señalado como el narco más buscado del partido de San Martín . El operativo incluyó agentes encubiertos disfrazados de payasos para no levantar sospechas en la zona.

Se trata de una estrategia que permitió concretar la captura del sospechoso y su pareja tras meses de investigación.

El despliegue estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Durante el procedimiento también fue detenida su pareja, Joana Giménez, quien intentó escapar al advertir la presencia policial. Ambos se encontraban prófugos y eran intensamente buscados por la Justicia.

Según fuentes policiales, Bravo lideraba una organización criminal con fuerte dominio territorial, basada en la violencia para sostener el control de la venta de drogas en el conurbano bonaerense. La banda operaba de manera estructurada, con roles definidos y comunicación a través de plataformas digitales difíciles de rastrear, además de utilizar viviendas como centros de acopio y distribución.

La investigación se intensificó tras la detención, a comienzos de abril en José León Suárez, de dos integrantes de su entorno, entre ellos su sobrino Iván Abel Bravo. En ese operativo se secuestraron armas, dinero, droga y un vehículo, lo que permitió avanzar con tareas de inteligencia, seguimientos y análisis de movimientos de familiares.

operativo policial vestidos de payasos

Los pesquisas lograron determinar que el prófugo y su pareja cambiaban constantemente de domicilio, alquilando casas y quintas en distintas localidades del oeste bonaerense. Finalmente, establecieron que se encontraban en el barrio Martín Fierro, en San Martín, donde se montó el operativo final.

Giménez fue interceptada cuando salía de la vivienda, mientras que Bravo fue detenido minutos después dentro del domicilio. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa por homicidio agravado y amenazas con arma de fuego, que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 del Departamento Judicial de San Martín.