Megaoperativo en Mendoza: 28 allanamientos, 18 detenidos y secuestro de droga, armas y autopartes

Un megaoperativo policial con 28 allanamientos simultáneos permitió desarticular parte de una banda delictiva en Mendoza . De acuerdo con la información policial, se trata de una organización dedicada a robos , entraderas y sustracción de vehículos. Como resultado de las medidas, hubo 18 aprehendidos , además del secuestro de droga , armas , dinero y autopartes .

Los procedimientos se realizaron mayormente en domicilios del departamento de Guaymallén , incluída una casa en un barrio privado, aunque también se desarrollaron intervenciones en propiedades de Luján de Cuyo y Las Heras , en el marco de una causa por asociación ilícita que lleva investiga el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando .

Fue durante las primeras horas de la jornada que se dio inicio al megaoperativo , con decenas de efectivos de Investigaciones que irrumpieron en distintos inmuebles que habían sido previamente identificados como puntos de operación de la organización. Las fuentes del caso detallaron que eran utilizados para el acopio de elementos robados, como talleres clandestinos o para el resguardo de vehículos obtenidos ilícitamente.

Uno de los 18 aprehendidos durante el megaoperativo que se desplegó en Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras.

Así, los sabuesos secuestraron más de 119 autopartes , lo que evidenció una actividad sistemática de desarme y comercialización ilegal. También incautaron un vehículo con pedido de secuestro, chapas patentes adulteradas y herramientas utilizadas para cometer los ilícitos.

Durante los procedimientos se encontraron, además, más de 70 celulares, equipos de comunicación, notebooks y decenas de tarjetas SIM, que eran utilizados para sostener la operatoria delictiva.

MEGAOPERATIVO AUTOPARTES (6) Una mujer aprehendida en medio de las medidas que ejecutó personal de Investigaciones. Gentileza.

En paralelo, los efectivos secuestraron más de 1,4 kilos de cocaína, marihuana fraccionada y elementos de corte, lo que amplió la investigación hacia posibles vínculos con el narcomenudeo, agrega la información oficial.

En tanto, también se hallaron armas de fuego, entre ellas una escopeta de doble caño y una tumbera, junto con municiones de distintos calibres, y más de 2,5 millones de pesos, así como también moneda extranjera y documentación que será analizada en la causa.

Todos los elementos quedaron a disposición del fiscal Morando, al igual que la totalidad de los aprehendidos, cuya situación procesal se resolverá en las próximas horas.

Más imágenes del megaoperativo

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