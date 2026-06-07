Un joven vio a la Policía e intentó escapar: lo atraparon con cocaína fraccionada y dinero en efectivo

El joven intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado tras una breve persecución. Los uniformados secuestraron droga y más de $400.000.

Un joven de 17 años fue aprehendido durante la mañana en Guaymallén luego de que efectivos policiales le secuestraran cocaína fraccionada para la venta y más de 430 mil pesos en efectivo durante un procedimiento realizado en la vía pública.

De acuerdo con información policial, el operativo se inició cerca de las 8 , cuando una llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la presencia de un joven que se desplazaba en actitud sospechosa por las inmediaciones de calles Virgen de las Nieves y San Ramón.

Con los datos aportados por el denunciante, efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar y lograron ubicar a una persona cuyas características coincidían con las informadas. Sin embargo, al advertir la llegada de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga a pie para evitar el control.

Lo atraparon tras una persecución Tras una breve persecución, los policías consiguieron interceptarlo y proceder a su aprehensión. Durante el procedimiento también secuestraron el morral que llevaba consigo.

Al inspeccionar sus pertenencias, los efectivos encontraron 24 envoltorios tipo glasé de distintos colores que contenían cocaína fraccionada, además de otros 11 gramos de la misma sustancia. También secuestraron 431.000 pesos en efectivo, dinero que quedó sujeto a investigación.