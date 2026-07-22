Fue detenida por la muerte de su hijo pero descubrieron que era víctima de violencia de género

Lo que comenzó como una detención por el homicidio de un niño de 23 meses dio un giro. La Justicia reconoció que Eliana Agustina Herrera, de 20 años, no fue la autora del crimen de su hijo Elián, sino que era víctima de un contexto de extrema violencia de género ejercido por su pareja, Franco Benjamín Álvarez , de 21 años.

La investigación se inició cuando el pequeño ingresó inconsciente al Hospital Héroes de Malvinas acompañado por su madre de 20 años y su padrastro, el ahora acusado de violencia. Según relataron en un primer momento, el menor habría sufrido un golpe en la cabeza tras caer de una cama. Tras dos días de agonía, Elián falleció el 17 de junio. Ante la gravedad de las lesiones detectadas en la autopsia, el fiscal Patricio Ventricelli ordenó la detención inmediata de ambos adultos bajo cargos de homicidio agravado.

Al examinar al niño, los especialistas detectaron un cuadro mucho más grave que el descrito por los adultos. Las pericias médicas revelaron una fractura de cráneo , lesiones en los dedos de manos y pies, hematomas en distintas partes del cuerpo y una hemorragia interna provocada por una lesión en el hígado.

Los hallazgos llevaron al personal sanitario a dar intervención inmediata a la Policía y a la Justicia, al considerar que las heridas no eran compatibles con un accidente doméstico.

Tras pasar un mes detenida en la comisaría Quinta de Pontevedra, donde sufrió agresiones verbales de otras internas que la tildaban de "mata bebés", Eliana recuperó la libertad el 17 de julio de 2026. Según reveló el medio Primer Plano, el avance de la causa, impulsado por testimonios y pericias, determinó que la joven vivía en condiciones de "esclavitud" .

Según la investigación, Álvarez mantenía a la joven encerrada en una habitación, sin acceso a su teléfono, bajo constantes amenazas y sometida a tormentos físicos que incluían golpes y quemaduras con cigarrillos.

Además, se detalló que ahora la investigación apunta a que el acusado habría golpeado al niño hasta matarlo, posiblemente durante un período de abstinencia de drogas, mientras intimidaba a la madre para que no interviniera. "Siempre traté de defender a mi bebé, por eso terminaba también golpeada yo", relató Eliana tras su liberación, explicando que fue obligada a mentir en el hospital bajo amenaza de muerte.

Actualmente, Álvarez permanece bajo prisión preventiva, imputado por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. Por su parte, Eliana se encuentra bajo tratamiento psicológico y medicación para dormir, intentando reconstruir su vida mientras enfrenta amenazas de la familia del acusado a través de redes sociales.