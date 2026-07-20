Llegó ebrio, tuvo una discusión con su padre y terminó internado tras recibir un golpe en la cabeza
El hombre permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave golpe en la cabeza durante una discusión con su padre.
Un hombre de 39 años resultó gravemente herido durante la noche del domingo luego de una fuerte discusión con su padre en una finca del departamento de Maipú. La víctima permanece internada y en estado delicado luego de ser golpeado en la cabeza por su progenitor.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrióa las 20 en el barrio San Cayetano, en el departamento de Maipú cuando la víctima llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad y se mostró agresiva, situación que desenbocó en una discusión. En medio del enfrentamiento, su padre, de 69 años, lo golpeó en la cabeza con un elemento contundente, dejando a la víctima gravemente herida.
Quedó en terapia intensiva
El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Metraux y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave.
El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal Maipú, quien tomará las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa.