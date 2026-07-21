Asesinaron brutalmente a una mujer de 61 años y detuvieron a su hijo: "Una manguera incrustada en la sien"

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca.

Una mujer de 61 años fue brutalmente asesinada en la provincia de Catamarca y por el crimen quedó detenido su hijo de 22 años, señalado como el principal sospechoso. La víctima fue identificada como Norma Varela Tula y, según denunciaron familiares, existían antecedentes de episodios de violencia entre ambos.

El cuerpo fue hallado el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. La primera persona en encontrar a la víctima fue una sobrina, quien describió la escena ante el diario local El Ancasti.

El escalofriante relato de la sobrina de la mujer asesinada en Catamarca “A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran molido a piñas. Tenía la cara destruida. Tenía una manguera negra de agua como las de PVC negro, incrustada en la sien del lado izquierdo. Tenía un haragán en la vagina. La había ensartado con el haragán. Tenía los pantalones y la bombacha debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, relató Soledad.

La mujer también aseguró que el detenido mantenía una relación conflictiva con su madre desde hacía varios años y que los episodios de violencia eran reiterados. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, afirmó.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, a cargo de Yésica Miranda.