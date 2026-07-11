Una mujer recibió un disparo durante el ataque a una vivienda en Ciudad

La víctima, de 26 años, resultó herida cuando dos hombres dispararon desde una moto contra una vivienda del barrio Nueva Generación.

La mujer se encontraba en la puerta de la vivienda cuando recibió el impacto.

Durante la madrugada de este sábado, una mujer recibió un disparo en su pecho durante el ataque contra una vivienda ubicada en el barrio Nueva Generación, de la Ciudad de Mendoza. La víctima permanece internada en el hospital Lagomaggiore y se encuentra fuera de peligro por el momento.

Según fuentes policiales, la mujer, identificada como Nara Priscila Castillo de 26 años, se encontraba junto a su pareja frente al domicilio cuando dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la vivienda. Entre los disparos, uno de los proyectiles impactó en el pecho de la joven, quien fue trasladada de urgencia al hospital Lagomaggiore por particulares.

En el centro médico, una profesional diagnosticó neumotórax izquierdo con derrame pleural. La paciente permanece internada y, hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa y la Fiscalía interviniente. Según informaron, la víctima registra antecedentes por encubrimiento agravado (2026) y tentativa de robo agravado en poblado y banda (2018).