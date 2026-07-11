Estaba prófugo con salidas transitorias, lo balearon y ahora irá a prisión domiciliaria

Un condenado de 32 años que permanecía prófugo tras incumplir el régimen de salidas transitorias fue beneficiado con la prisión domiciliaria luego de haber sobrevivido a un violento ataque a balazos que lo dejó gravemente herido. La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones al considerar que el Servicio Penitenciario no está en condiciones de brindarle el tratamiento médico que necesita.

Se trata de Lucas Exequiel Figueroa, quien recibió cinco impactos de bala durante una emboscada ocurrida el 28 de marzo en el barrio Fray Luis Beltrán, en Mar del Plata. Según la investigación, entre cuatro y cinco hombres descendieron de un automóvil y efectuaron más de 20 disparos cuando caminaba junto a su pareja.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En ese mismo momento quedó nuevamente detenido, ya que sobre él pesaba un pedido de captura por no haber regresado a la Unidad Penal Nº 37 de Batán luego de una salida transitoria.

Inicialmente, el juez de Ejecución Penal Nº 1, Ricardo Perdichizzi, había rechazado el pedido para que continuara cumpliendo la condena en su domicilio debido al incumplimiento del beneficio penitenciario. Sin embargo, la Cámara revocó esa resolución al entender que su situación médica constituye una circunstancia excepcional.

De esta manera, Figueroa continuará detenido en la vivienda de su madre, ubicada en Quequén , bajo un régimen de prisión domiciliaria, con monitoreo mediante una tobillera electrónica y bajo la supervisión de un nuevo tutor.

Las heridas sufridas durante la balacera dejaron secuelas de extrema gravedad. Los proyectiles afectaron el páncreas y obligaron a los médicos a practicarle una esplenectomía, además de colocarle una colostomía que requiere controles permanentes y cuidados específicos.

También conserva balas alojadas en ambas manos y en el antebrazo izquierdo, perdió la movilidad de la mano derecha y, debido a la extracción del bazo, es considerado un paciente inmunodeprimido.

Un antecedente judicial

Los informes médicos incorporados al expediente concluyeron que la Unidad Penal Nº 37 no dispone del tratamiento de inmunización ni de la infraestructura necesaria para garantizar los controles, traslados y la atención especializada que requiere el detenido. Ese fue uno de los argumentos centrales que tuvo en cuenta la Cámara para concederle el beneficio excepcional.

Figueroa ya había sido protagonista de otra causa de alto impacto. En 2018 fue acusado por el homicidio de Lucas Iván Cabito, un integrante de una banda con la que mantenía una antigua disputa.

No obstante, en 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Mar del Plata lo absolvió al considerar que actuó en legítima defensa, luego de que la víctima ingresara armada a una vivienda donde él se encontraba. Ahora, mientras continúa recuperándose de las graves heridas sufridas en el ataque, cumplirá el resto de la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.