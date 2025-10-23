Femicidio en Santa Fe: detuvieron a la expareja de la víctima que estaba prófuga

Horas después del atroz femicidio de Rosa Gabriela Villagra en el norte de la capital provincial, la policía de Santa Fe logró detener a su expareja, apuntado como principal sospechoso del crimen.

La víctima, de 45 años, fue hallada sin vida en su vivienda de calle Neuquén al 6400, luego de ser atacada con un arma blanca que le terminó ocasionando la muerte. Por el hecho también resultó herida la hija de Rosa Villagra que debió ser trasladada por el personal de emergencias al hospital.

Personal de la Unidad Regional I localizó al hombre -identificado como S.F., de 40 años- en inmediaciones de Gorriti y Ulrico Schmidl, en el barrio Loyola Norte, a pocas cuadras de la vivienda donde ocurrió el ataque. Durante todo el día permaneció oculto en la zona, probablemente con colaboración de conocidos.

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe el sospechoso fue reconocido por un vecino que advirtió su presencia en la vía pública y dio aviso a la policía través de un llamado al 911. En el lugar se procedió a su aprehensión, quedando inmediatamente a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La jefa de la Unidad Regional I de Policía, Margarita Romero detalló que el sospechoso intentó fugarse ante la presencia policial, pero logró ser detenido. En primera instancia fue trasladado al Hospital para su revisión y luego al Servicio Penitenciario hasta el momento que sea imputado.

Masiva movilización en Santa Fe

La violencia de género rebrotó en Santa Fe con dos femicidios en solo 48 horas, situación que generó consternación entre la sociedad.

Durante la tarde del martes, integrantes de la Mesa Ni Una Menosy la Asociación Civil Generarse manifestaron frente a la Municipalidad de Santa Fe y luego se trasladaron a Casa de Gobierno y Tribunales para reclamar justicia.

Santa Fe Ni una Menos Colectivo de mujeres de Santa Fe marcharon para reclamar justicia luego de dos femicidios en pocas horas.

“Convocamos a esta marcha tras el hecho de esta mañana que es un hecho más, lamentablemente, de los muchos que se vienen sucediendo en la provincia de Santa Fe, y nosotros sostenemos que no son casualidad”, expresó Paula Canalis, integrante de la Asamblea Ni Una Menos.