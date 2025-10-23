Pablo Laurta declara este jueves ante el fiscal en Córdoba por el doble femicidio y el crimen del remisero

Pablo Laurta, acusado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y por el crimen del remisero Matías Palacio, prestará declaración este jueves en la Fiscalía de Córdoba.

La declaración de Pablo Laurta ante la fiscalía será clave para definir los próximos pasos procesales, así como para determinar si los tres homicidios forman parte de una misma secuencia criminal.

El acusado Pablo Laurta, señalado por la Justicia de Córdoba como presunto autor de los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, así como del asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio, declarará este jueves de manera presencial ante la fiscalía que investiga los casos.

Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas (NA), la audiencia fue solicitada por su defensora oficial, Alfonsina Muñiz, y tendrá lugar a las 11:00 en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Laurta permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, donde fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. En este último lugar se encontraba a disposición de la Justicia por otro expediente vinculado al crimen del remisero.

pablo-laurta-redes Archivo La Justicia entrerriana ya le formuló cargos por homicidio criminis causa —una de las figuras más graves del Código Penal argentino— por el asesinato de Matías Sebastián Palacio, el chofer que había contratado para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe. En ese marco, se le impuso prisión preventiva por 120 días, mientras avanza la investigación.

Expectativa en Córdoba por una medida similar En Córdoba, donde se investiga el doble femicidio de Luna Giardina (su ex pareja) y Mariel Zamudio (su ex suegra), las autoridades judiciales esperan dictar una medida de prisión preventiva similar en las próximas horas.