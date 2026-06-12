Procesaron con prisión preventiva a "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela

La Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano , alias “Pequeño J”, en el marco de la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela , donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez .

La resolución fue firmada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien consideró que existen elementos suficientes para atribuirle participación como coautor de los homicidios.

Según la resolución judicial, el imputado fue procesado por el delito de homicidio agravado por:

La acusación ubica a Valverde Victoriano dentro de un esquema criminal organizado que habría actuado de manera coordinada para concretar los asesinatos.

De acuerdo con el expediente, “Pequeño J” habría realizado aportes considerados esenciales para la ejecución del plan criminal.

La Justicia sostiene que participó en distintas etapas del hecho, entre ellas:

La planificación previa.

La logística de captación y traslado de las víctimas.

El aseguramiento del lugar donde permanecieron cautivas.

El control y sometimiento de las jóvenes en el inmueble donde fueron privadas de la libertad y posteriormente asesinadas.

El magistrado entendió que el acusado tenía conocimiento del plan común y que su participación no fue secundaria ni accesoria, sino integrada a una división de tareas dentro de una acción criminal conjunta.

Qué relación tendría el caso con una red narco-criminal

La acusación sostiene que los homicidios podrían estar vinculados a una estructura delictiva más amplia. Según la hipótesis investigativa, los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez estarían relacionados con disputas internas y represalias dentro de una organización vinculada al narcotráfico.