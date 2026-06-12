Caso Agostina Vega: la abogada de la joven que en 2025 denunció a Claudio Barrelier dio detalles de la causa

La abogada de la joven que denunció a Claudio Barrelier reconstruyó la trama del caso que, según la propia víctima, pudo haber terminado como Agostina Vega.

En una conferencia de prensa brindada este viernes, la abogada Mónica Picco, quien asumió hace una semana la representación de la joven que denunció a Claudio Barrelier en mayo de 2025, aportó detalles reveladores sobre el cautiverio de su defendida y lanzó duras críticas contra el desempeño del Juzgado de Género.

Según el relato de Picco, su clienta conocía al detenido desde que ella era menor de edad, habiéndose conocido por intermedio de un familiar de su pareja de aquel entonces. Los hechos ocurrieron años después, cuando la joven ya tenía 20 años y fue contactada vía Instagram. La víctima fue atraída a la vivienda bajo un engaño: Barrelier le pidió que le guardara un dinero a cambio de un pago.

Una vez en el domicilio, el agresor la amenazó con un arma de fuego, obligándola a desnudarse bajo la excusa de que "la gente que traería el dinero debía confiar en ella". Picco detalló que Barrelier utilizó cinta adhesiva para inmovilizarla y taparle la boca.

La víctima logró escapar gracias a que sus pies no quedaron bien sujetos, saliendo a la calle semidesnuda en ropa interior. Fue auxiliada por un grupo de jóvenes y vecinos, momento en el cual una barbería cercana realizó el llamado al 911. Llamativamente, Picco mencionó que, antes de que llegara la policía, un hombre en un auto negro se acercó a preguntar qué pasaba mientras la joven era protegida.

Las críticas de la abogada a la Justicia La abogada denunció graves fallas en la instrucción: "Nunca se encontró el arma ni el celular de mi clienta". Además, subrayó una "omisión por parte del Juzgado de Género", señalando que durante todo un año nunca llamaron a la víctima a declarar y que la medida de restricción (perimetral) llegó "tarde". Debido al miedo y a "dichos intimidantes de gente conocida", la joven decidió mudarse a Buenos Aires tras el episodio.