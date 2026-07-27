Detuvieron a la mamá de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell

La Justicia detuvo a Lucía Sosa mientras investiga las circunstancias en las que murió su hija Isabella, de dos años, en Villa Gesell.

La mujer fue detenida luego de la declaración de uno de sus hijos.

Lucía Sosa, la mamá de Isabella, la nena de dos años que murió en Villa Gesell, fue detenida por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La medida se tomó mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió antes de que la menor ingresara sin signos vitales al hospital municipal.

La mujer fue trasladada a la sede de la DDI Villa Gesell, donde permanece comunicada y a disposición exclusiva de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.° 6 Departamental. La detención se concretó después de que la Fiscalía citara a Lucas Ruiz, uno de sus hijos biológicos, para prestar declaración testimonial.

X/@C5N La autopsia contradijo la versión de la mamá Sosa había llevado a Isabella al Hospital Municipal Arturo Illia y aseguró que la nena había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Sin embargo, la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una hipoxemia, una falta de oxígeno en sangre causada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco.

El resultado forense descartó la explicación inicial y llevó a los investigadores a profundizar las averiguaciones sobre los últimos movimientos de la mujer y lo sucedido dentro de la vivienda. La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de la menor.

El testimonio de uno de sus hijos Lucas, de 17 años, afirmó públicamente que durante su infancia sufrió episodios de violencia por parte de su mamá biológica. Según su relato, las agresiones ocurrieron durante encuentros de revinculación ordenados por la Justicia. “Yo pedía por favor salir de esa casa”, sostuvo el adolescente, quien reclamó justicia por él y por sus hermanos.