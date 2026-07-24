Qué es el síndrome de Munchausen, el diagnóstico de la mamá investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

El caso que conmociona a Villa Gesell reabrió un debate profundo sobre la salud mental y la protección de los menores. La mamá de la nena fallecida, quien ya había sido absuelta años atrás por la muerte de otras dos hijas , cuenta con un diagnóstico previo de síndrome de Munchausen por poderes emitido por el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Es considerado tanto una enfermedad mental como una forma grave de maltrato infantil . En este trastorno, el cuidador del niño -generalmente la madre- inventa síntomas falsos o llega a provocar síntomas reales para que el menor parezca enfermo , según explica MedlinePlus.

Los profesionales de la salud indican que el cuidador puede realizar acciones extremas para simular enfermedades en el niño , tales como:

La mayoría de los casos involucra a mamás con niños pequeños. Un rasgo distintivo es que los cuidadores suelen tener conocimientos médicos o trabajar en el área de salud, lo que les permite describir los síntomas con gran detalle técnico . Además, suelen mostrarse extremadamente involucrados y devotos al niño, lo que genera una buena relación con el equipo médico y dificulta enormemente el diagnóstico del síndrome.

El nene tiene un historial de hospitalizaciones prolongadas y múltiples cirugías o procedimientos sin una causa clara.

y múltiples cirugías o procedimientos sin una causa clara. Los síntomas reportados por el cuidador no son observados directamente por el personal médico y tienden a desaparecer cuando el niño está en el hospital, pero regresan al volver a casa.

por el personal médico y tienden a desaparecer cuando el niño está en el hospital, pero regresan al volver a casa. Se encuentran químicos o medicamentos inexplicables en los análisis del menor.

inexplicables en los análisis del menor. Los síntomas son extraños y no coinciden con los resultados de los exámenes médicos.

El contexto del caso en Villa Gesell

La investigación actual en Villa Gesell se cruza con un historial judicial complejo en Mar del Plata. Entre 2012 y 2013, la mujer ya había estado bajo la lupa de la Justicia de Familia, lo que derivó en que varios de sus hijos fueran separados de su cuidado y puestos en adopción o bajo guarda tras reiterados ingresos hospitalarios sospechosos.

A pesar de que en 2018 fue absuelta por la muerte de su hija Yazmín (fallecida en 2016) y de que se investigó el deceso de otra bebé en 2013 —ambas muertes atribuidas legalmente en ese momento a fallas respiratorias—, el diagnóstico de Munchausen vuelve a ser una pieza clave para los investigadores tras el nuevo fallecimiento.

¿Cómo se trata y qué medidas se deben tomar?

El paso primordial es la protección del menor, lo que puede incluir retirarlo del cuidado del agresor. El tratamiento para las víctimas suele requerir atención psiquiátrica para abordar traumas como la depresión o el estrés postraumático, mientras que el abordaje del síndrome en sí implica terapia individual y familiar. Debido a que es una forma de abuso, es obligatorio reportarlo a las autoridades pertinentes.