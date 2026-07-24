Cornejo lanzó nuevas líneas de crédito para pymes, emprendedores y cooperativas de Mendoza

El Gobierno de Mendoza puso sobre la mesa un paquete de créditos por más de $6.200 millones destinado a empresas, emprendedores y cooperativas que hoy chocan contra las puertas cerradas del sistema bancario. El anuncio se hizo este viernes en el salón Patricias Mendocinas de Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y los ministros Natalio Mema, de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y Rodolfo Vargas Arizu, de Producción, además de representantes de cámaras empresariales, sindicatos y emprendedores.

El esquema, impulsado desde el Ministerio de Producción, combina créditos para capital de trabajo e inversión, subsidio de tasa, aportes para sectores estratégicos y un fondo de garantía pensado para derribar uno de los obstáculos más frecuentes: la falta de garantías reales. La prioridad está puesta en las micro, pequeñas y medianas empresas, en los emprendedores y en las cooperativas, es decir, en los segmentos que suelen quedar relegados cuando los bancos definen a quién le prestan.

Cornejo fue directo al hablar del contexto y reconoció que el cambio de paradigma económico golpea con dureza a las pymes. "Somos conscientes de que este tránsito de un paradigma económico a otro tiene serias dificultades y quienes las pagan con mayor fuerza son las pymes en sus diversos sectores. Pero tan firmes estamos en ayudar y entender esa situación, como firmes en que este es el camino", sostuvo el mandatario, que también subrayó que la estabilidad macroeconómica es condición necesaria para que crezca el sector privado y que provincia y municipios sostienen el equilibrio fiscal en un escenario de menor recaudación.

Un puente para conseguir financiamiento El gobernador admitió que otorgar créditos no es una función natural del Estado provincial, pero defendió la intervención como una medida transitoria. "Sin financiamiento es imposible pasar esta situación. De aquí a que el sistema financiero se acomode y esté expedito para la amplia mayoría de nuestras empresas va a pasar un tiempo. Intertanto, nosotros queremos estar presentes", afirmó, al mencionar el subsidio de tasas con el Banco Nación, el BICE, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y las garantías recíprocas. En la misma línea, Mema recordó que la primera herramienta lanzada junto al Banco Nación —$100.000 millones al 18% anual exclusiva para Mendoza— ya lleva $42.000 millones tomados por 2.000 empresas locales.