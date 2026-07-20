Fútbol y plata: cuánto destinan Cornejo y Milei para incentivar el deporte

Para que nazca un Julián Álvarez o un Lisandro Martínez - un Lionel Messi es más complicado- es necesario que el fútbol sea incentivado desde los clubes de barrio , de donde vienen todos los jugadores de nuestra selección. Ahora bien, ¿ cuánta plata se destinó en los presupuestos 2026, tanto nacional como provincial para el deporte? ¿Cuál es la prioridad que le dan Cornejo y Milei , por separado, al deporte?

En Mendoza, el ministro de Salud y Deportes, cuenta con un presupuesto de más de 1,2 billones de pesos – esto es el 22,4% del total provincial -, de los cuales más de 816 mil millones corresponden a Salud; 396 mil millones a OSEP y 9.700 millones a Deportes.

La Nación, en tanto, 78.402 millones a Turismo, Deporte y a Ambiente. De acuerdo al think tank Táctica, el gasto en Deportes cayó un 66% respecto del presupuesto del año 2025.

Cuando se presentó el presupuesto provincial, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, hizo un repaso por los principales programas que tienen que ver con el Deporte de Alto Rendimiento – un 23% -, el Área Deportiva Provincial – 32% -, y el Deporte Social y Comunitario – 45% -.

El funcionario sostuvo que lo asignado al deporte social es el “mayor presupuesto”, encontrándose allí los juegos sanmartinianos del que participan cerca de 70 mil personas, los juegos escolares, con otros 57 mil estudiantes, que “tal vez no tienen visibilidad pero estamos convencidos que esa partida que es la mayor, es la más importante y la que mejor resultados tiene, hay que seguir incrementándola”, sostuvo.

Todo lo contrario ocurre con el Gobierno de Milei donde el deporte social, ha ido bajando a lo largo de los años en fondos.

Milei y los números en caída

De acuerdo a Táctica, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, la cartera deportiva no hizo más que perder peso a lo largo y ancho del territorio nacional, desfinanciando todas las políticas públicas vigentes al momento de asumir su mandato, desde los apoyos económicos a clubes, hasta la cantidad de becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento.

En su primera etapa, durante 2024 se produjo un fuerte ajuste de los créditos, reduciéndose un 65% en términos reales el presupuesto destinado a deporte. Los recortes más marcados estuvieron dados en el desfinanciamiento de los Juegos Nacionales Evita que tuvieron ediciones muy reducidas; la eliminación del programa Hay Equipo, que consistía en el financiamiento de las cuotas sociales de los clubes a los sectores más vulnerables de la sociedad; la disminución de los apoyos a clubes de barrio y pueblo; y la pérdida de financiamiento a municipios para que pongan en valor sus infraestructuras polideportivas.

Dice Táctica, que si se observa el presupuesto 2026, "en términos de la participación relativa que tienen las diferentes partidas, puede verse una mayor importancia en las destinadas a apoyo a federaciones que pasa de representar el 4,8% del total del presupuesto deportivo en 2023 al 8,6% en 2026; y mantenimiento de los predios que pasa de representar el 7,4% del presupuesto total en 2023 al 18,9% en 2026. Si bien esto implica que, dentro del total del presupuesto, la prioridad está dada en estas partidas, es importante destacar que igualmente pierden versus 2023, en términos reales, un 39% y un 12% respectivamente".

Para 2026, los clubes de barrio tenían previsto recibir apenas 250 millones de pesos, un recorte del 98.6% frente a 2023 y del 78% contra 2025. Prácticamente han desaparecido como partida significativa.

Otros puntos de lo destinado por Milei para 2026

Táctica analizó que:

Los Clubes de Barrio y Pueblo, que tienen una asignación presupuestaria de apenas 250 millones de pesos para todo 2026, un 78% menos que lo vigente en 2025, y un 98,6% menos respecto al presupuesto de 2023.

Para clubes y población en general, el Gobierno nacional se propuso:

Organizar juegos deportivos para 10.080 participantes.

Realizar actividades recreativas para 62.000 participantes.

Brindar asistencia técnica y financiera para fortalecimiento edilicio a 5 instituciones.

Para deporte federado y de representación nacional (alto rendimiento):

Alojar a 54.600 deportistas en las instalaciones del CeNARD.

Proveer 180.200 raciones alimentarias a deportistas en el CeNARD.

Asegurar 11.000 prestaciones de atención médica a deportistas.

Apoyar a 4.620 atletas para asegurar su participación en competencias.

Asegurar a 4.620 participantes en Escuelas de Iniciación Deportiva.

Otorgar 600 becas a deportistas.

Otorgar 378 becas a instructores de Escuelas Deportivas.

Brindar 50 instrumentos de formación y capacitación deportiva