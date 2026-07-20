Por qué Argentina estuvo involucrada en la creación de las tarjetas rojas: conocé la historia

La invención de las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol revela un curioso episodio que tuvo a Argentina como protagonista. Enterate en la nota.

La historia de las tarjetas amarillas y rojas tiene un origen que conecta a Argentina e Inglaterra en un relato cargado de coincidencias y simbolismo. Pasado el partido de semifinales ya ganado contra los ingleses, este vínculo adquiere una fuerza especial: se cumplen 60 años del Mundial de 1966 y 40 de la épica de Maradona en 1986.

El episodio que desencadenó todo ocurrió el 23 de julio de 1966, en un Wembley repleto de 90 mil espectadores. Durante el partido de cuartos de final, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó a Rattín tras una protesta. El problema era tan absurdo como real: el juez no entendía español y Rattín no hablaba ni alemán ni inglés.

El video del momento que lo cambió todo Durante casi diez minutos, el capitán argentino se negó a abandonar el campo hasta que apareciera un traductor, y su salida dejó dos imágenes imborrables: una, cuando se sentó en la alfombra roja de la reina Isabel II; la otra, cuando arrugó un banderín con los colores británicos.

Así nacieron las tarjetas rojas y amarillas Ken Aston, el árbitro inglés a cargo del arbitraje del torneo, fue testigo de ese caos, y también había vivido la violencia de la "Batalla de Santiago" en 1962, por lo que entendió que el fútbol necesitaba un sistema claro para comunicar decisiones a los jugadores, sin importar el idioma. La respuesta llegó mientras manejaba por Kensington High Street cuando, al detenerse en un semáforo, asoció el amarillo con una advertencia y el rojo con la expulsión.