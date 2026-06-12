Violencia de género: la Justicia citó a Néstor Ortigoza a indagatoria para agosto

El exfutbolista Néstor Ortigoza fue imputado este viernes por los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género.

Néstor Ortigoza, exfutbolista y actual dirigente de San Lorenzo, quedó formalmente bajo la lupa judicial luego de que se concretara su imputación por presuntos hechos de violencia de género denunciados por su expareja, Lucila Cassiau. Al mismo tiempo, el acusado fue citado a declarar en el mes de agosto.

Concretamente, la medida legal fue tomada por la fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3 de Ezeiza, quien consideró que existen "motivos bastantes para sospechar" que el ídolo del club de Boedo cometió los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género.

Los detalles de la audiencia donde deberá responder contra la Justicia Como consecuencia de esta imputación, Ortigoza deberá presentarse a prestar declaración indagatoria el próximo 5 de agosto a las 10. La causa, que se inició en 2024 tras la denuncia de Cassiau, prevé una posible pena de entre los 6 meses y los 5 años de prisión.

El expediente cuenta además con testimonios contundentes de personas que trabajaron en el hogar de la pareja. Una de las declaraciones más relevantes pertenece a una exempleada doméstica que trabajó diez años con la familia y relató un violento episodio ocurrido en el verano de 2015. Según su testimonio, tras una fuerte discusión, encontró a Lucila Cassiau en el suelo en posición fetal mientras Ortigoza le propinaba patadas "como si fuera una pelota" y la amenazaba de muerte.