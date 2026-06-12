Triple crimen de Florencio Varela: se confirmó una prueba clave contra el principal acusado y otra imputada fue beneficiada

La investigación y proceso judicial por el triple crimen de Florencio Varela, que significó los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, dio importantes avances este jueves en la Cámara Federal de Casación Penal sobre dos imputados de la causa: el presunto autor intelectual, Joseph Freyser Cubas Zavaleta , y una de las supuestas coautoras, Mónica Débora Mujica .

Ambos fallos fueron emitidos de manera unánime por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci , con el detalle de que el magistrado Carlos Mahiques se sumó como presidente de la Cámara en el caso de Mujica.

Una de las personas más complicadas en la investigación es Joseph Freyser Cubas Zavaleta , conocido como “El Señor Jota”, y señalado como el presunto autor intelectual del múltiple asesinato en zona sur del conurbano bonaerense.

Para Cubas, el nuevo capítulo judicial significó un duro revés en su contra. Precisamente, el tribunal declaró inadmisible un recurso de queja con el que su defensa buscaba anular una prueba fundamental: el acto procesal del 26 de octubre de 2025 en el que la coimputada Celeste Guerrero lo identificó a través de una fotografía. La defensa del acusado criticó la validez del momento en que se le exhibió una fotografía de Cubas Zavaleta a la Guerrero mientras ella realizaba su declaración indagatoria.

Sin embargo, de acuerdo con los documentos a los que accedió MDZ , desde Casación rechazaron el planteo al considerar que no se trata de una "sentencia definitiva" ni de una cuestión que impida la continuidad del proceso. De esta manera, ratificaron la validez de los actos realizados hasta ahora, despejando el camino hacia el juicio oral.

Cubas Zavaleta, un expolicía peruano que era buscado por Interpol por narcotráfico. Está sindicado como el jefe de la banda que operaba desde el Bajo Flores. Según testimonios en la causa, habría presenciado el triple crimen a través de una videollamada desde su celda de detención. Aunque él alegó ser un costurero que vendía zapatos en La Salada, los fiscales sospechan que comandaba la organización desde la cárcel.

Nueva oportunidad para Mónica Mujica

De forma opuesta, la Justicia hizo lugar a la queja presentada por la defensa de Mónica Débora Mujica. La esposa de Lázaro Víctor Sotacuro —otro de los líderes detenidos— no pudo apelar su procesamiento porque la justicia de San Martín consideró que su recurso fue presentado fuera de término.

Ahora, con el fallo de Casación, se aprobó que se revise técnicamente su procesamiento en la causa.

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Mujica fue la décima detenida en la causa y está acusada de ser coautora de homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad, delitos que prevén la pena de prisión perpetua.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, sostiene que Mujica participó activamente en la división de roles de la organización para encubrir la privación de la libertad de Brenda, Morena y Lara, antes de ser ultimadas. Al igual que el resto, la mujer enfrenta, una posible condena a prisión perpetua.

El triple crimen de Florencio Varela

El crimen que conmocionó al país tuvo lugar el 19 de septiembre, cuando Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) salieron de sus casas en La Matanza y nunca regresaron.

triple crimen Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela. X

Tras cinco días de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre durante un allanamiento en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela, con evidentes signos de tortura y violencia extrema.

La investigación reconstruyó una operación narcocriminal con una clara división de roles: un grupo se encargó del secuestro y el traslado de las jóvenes, otros ejecutaron los asesinatos e incluso hubo quienes intentaron borrar las huellas con lavandina o cavar la fosa para ocultar los cuerpos.

Los fiscales a cargo de la investigación del triple crimen son Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli. En concordancia con lo ya descrito, los sabuesos sostienen que los acusados se organizaron para secuestrar y asesinar a las jóvenes con el fin de encubrir delitos previos, por lo que imputaron a los sospechosos bajo los delitos de homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad.