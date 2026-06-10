La perturbadora historia de suspenso y crimen que llega a Netflix: fingió un embarazo y cometió lo impensable

El documental que narra uno de los crímenes más recientes y escalofriantes de Estados Unidos. Esta por estrenar y llega en un momento clave para el caso.

Los documentales de true crime son la nueva sensación de Netflix y está por estrenar Instinto Maternal que aborda uno de los casos más escalofriantes y recientes de Estados Unidos. En pocos minutos, se presenta un engaño que acaba en un crimen impensable.

El documental presenta a Taylor Parker, una joven de Texas que fingió un embarazo frente a su novio, su familia y en redes sociales. A medida que se acercaba la fecha de la supuesta fecha de su parto, su entorno comenzó a sospechar y a dudar sobre el embarazo.

En 2020, con la intención de mantener su mentira, Taylor secuestró un feto. Pero lo más escalofriante fue que asesinó a su amiga de 21 años para robarle a su bebé directamente del vientre. Sin embargo, un policía de tránsito la detuvo por conducir de forma errática y sus explicaciones fueron muy extrañas.

instinto maternal documental El documental de Netflix que estrena el 12 de junio. Netflix Por qué ver el documental La película documental está dirigida por Jessica Dimmock con una gran trayectoria en producciones de true crime, garantizando una gran calidad. Pero además, ofrece una historia donde se exploran los límites psicológicos de una obsesión extrema y una red de mentiras que resultó en la peor forma.

Pero lo más interesante es que el documental llega en un momento de gran impacto mediático, ya que recientemente la Corte Suprema de EE.UU. rechazó la última apelación de Taylor Parker, quien actualmente está en el corredor de la muerte en Texas esperando su ejecución.