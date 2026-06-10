Netflix: la película que destronó a La desconocida y lidera el ranking

Jennifer Lopez protagoniza la nueva apuesta de Netflix, que destronó a "La desconocida" del primer puesto en el ranking de la plataforma.

El catálogo de Netflix se renueva con producciones ideales para maratonear durante el fin de semana. Según los últimos datos de FlixPatrol, un nuevo lanzamiento romántico destronó a La desconocida como la película más vista de la plataforma de streaming a nivel global.

Un regreso con el espíritu de los años 2000 Se trata de Turbulencia en la oficina, una producción protagonizada por Jennifer Lopez que rememora las grandes comedias románticas de los años 2000. Detrás de escena se encuentra el director Ol Parker, reconocido por éxitos como Viaje al paraíso, con Julia Roberts y George Clooney, y el musical Mamma Mia! Vamos otra vez, mientras que el guion quedó en manos de Brett Goldstein, quien también coprotagoniza el film junto a la actriz.

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como una comedia romántica subida de tono centrada en un amor secreto de oficina. La trama sigue de cerca a dos ejecutivos adictos al trabajo que intentan mantener el control de sus exigentes carreras corporativas mientras enfrentan sentimientos inesperados que podrían cambiar sus vidas para siempre.