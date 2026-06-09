La popular serie turca que arrasa en Netflix regresa con nuevos capítulos

La popular serie turca "Mi otra yo", un éxito en Netflix, regresa con su tercera y última temporada, prometiendo cerrar las historias de sus protagonistas.

Netflix confirmó que la tercera temporada de Mi otra yo llegará el 24 de junio. Foto: Archivo

Las producciones turcas continúan ganando terreno en Netflix y una de las más exitosas de los últimos años ya tiene fecha para su regreso. Se trata de Mi otra yo, el drama protagonizado por Tuba Büyüküstün, Seda Bakan y Boncuk Ylmaz, que estrenará su tercera temporada el próximo 24 de junio de 2026.

Desde su llegada a la plataforma, la serie logró conquistar a millones de espectadores gracias a una historia que mezcla amistad, emociones, crecimiento personal y espiritualidad. La trama sigue a tres amigas que viajan a un pequeño pueblo costero donde comienzan un profundo proceso de transformación mientras enfrentan heridas familiares que arrastran desde hace años.

La temporada 3 será el final de la historia Netflix confirmó que esta nueva entrega marcará el cierre definitivo de la producción creada por Nuran Evren it. Junto con el anuncio, la plataforma compartió las primeras imágenes oficiales y un mensaje que emocionó a los seguidores: "El círculo de amigos se reúne por última vez en Ayvalk".

La nueva temporada retomará la historia de las protagonistas tras los acontecimientos de la segunda entrega y buscará dar respuesta a los conflictos personales, familiares y emocionales que quedaron pendientes. Los nuevos episodios prometen mantener el tono íntimo y reflexivo que convirtió a la serie en un fenómeno internacional.

Un fenómeno entre las series turcas Desde su estreno, Mi otra yo se destacó dentro del catálogo de Netflix por ofrecer una propuesta diferente a las clásicas novelas turcas. Su combinación de drama, vínculos familiares y búsqueda espiritual le permitió construir una comunidad de seguidores en distintos países.