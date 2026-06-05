De qué trata La desconocida, la nueva película de intriga de Netflix que te va a volar la cabeza

Una investigación policial, una mujer sin identidad y un misterio por resolver son los ejes de La desconocida , la película española de intriga que se estrenó este viernes 5 de junio en Netflix y es ideal para ver este fin de semana.

La historia comienza cuando una mujer es encontrada amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Al ser rescatada, no puede recordar quién es ni cómo llegó hasta ese lugar.

Frente a ese escenario, la detective Anna Ripoll queda al frente de la investigación. Su principal objetivo será descubrir la identidad de la mujer y reconstruir los hechos que derivaron en su aparición en el puerto.

Para ello contará con la ayuda del oficial Quique Zárate. Juntos emprenderán una carrera contrarreloj para encontrar respuestas y avanzar sobre las pistas que puedan esclarecer el caso.

La desconocida 2 Candela Peña, Ana Rujas y Pol López protagonizan La desconocida, el nuevo thriller de intriga que llegó a Netflix. IMDB.

A medida que la investigación avanza, ambos intentarán acceder a los secretos que permanecen ocultos en la memoria de la desconocida, una pieza clave para entender lo ocurrido.

La película es una adaptación de la novela escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. Con actuaciones de Candela Peña, Ana Rujas y Pol López, La desconocida ya forma parte del catálogo de Netflix.