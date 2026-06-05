De qué trata La desconocida, la nueva película de intriga de Netflix que te va a volar la cabeza
El thriller español arribó al catálogo de la plataforma con una inquietante trama policial basada en la exitosa novela de la escritora Rosa Montero.
Una investigación policial, una mujer sin identidad y un misterio por resolver son los ejes de La desconocida, la película española de intriga que se estrenó este viernes 5 de junio en Netflix y es ideal para ver este fin de semana.
La historia comienza cuando una mujer es encontrada amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Al ser rescatada, no puede recordar quién es ni cómo llegó hasta ese lugar.
Mirá el tráiler de La desconocida
Frente a ese escenario, la detective Anna Ripoll queda al frente de la investigación. Su principal objetivo será descubrir la identidad de la mujer y reconstruir los hechos que derivaron en su aparición en el puerto.
Para ello contará con la ayuda del oficial Quique Zárate. Juntos emprenderán una carrera contrarreloj para encontrar respuestas y avanzar sobre las pistas que puedan esclarecer el caso.
A medida que la investigación avanza, ambos intentarán acceder a los secretos que permanecen ocultos en la memoria de la desconocida, una pieza clave para entender lo ocurrido.
La película es una adaptación de la novela escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. Con actuaciones de Candela Peña, Ana Rujas y Pol López, La desconocida ya forma parte del catálogo de Netflix.