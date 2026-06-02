La imperdible miniserie de ocho capítulos que llega a Netflix para convertirse en la más vista del año

Una nueva historia cargada de misterio, secretos y preguntas sin respuesta está lista para desembarcar en Netflix . Esta vez se trata de Te encontraré , una producción que promete sumergir a los espectadores en una intensa búsqueda marcada por el dolor y la incertidumbre.

La serie está basada en la novela homónima que Coben publicó en 2023. Además de ser el autor de la obra original, el escritor participa del proyecto como productor ejecutivo.

La trama sigue a un hombre que fue encarcelado injustamente por el asesinato de su propio hijo. Sin embargo, cuando descubre que el niño podría seguir con vida, emprende una desesperada misión para encontrarlo y rescatarlo, decidido a descubrir la verdad detrás de un caso que cambió su vida para siempre.

Creada por Robert Hull, el elenco de esta propuesta está encabezado por Sam Worthington, acompañado por Britt Lower y Milo Ventimiglia.

Te encontraré 2 Te encontraré se estrenará el 18 de junio. Netflix.

Este drama policíaco se estrenará el jueves 18 de junio y estará disponible exclusivamente en Netflix.

Con un total de ocho episodios, Te encontraré se suma a la lista de producciones inspiradas en las novelas del autor que encontraron una nueva audiencia a través de las plataformas digitales.