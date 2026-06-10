Los usuarios de Netflix podrán jugar gratis al juego oficial del Mundial 2026

La plataforma lanzará FIFA World Cup: Launch Edition, un juego gratuito para suscriptores que permitirá disputar partidos con las 48 selecciones del Mundial 2026.

Netflix apuesta al fútbol con un videojuego oficial de la Copa del Mundo que podrá jugarse desde la TV utilizando el celular como control.

Mientras millones de personas siguen la Copa Mundial 2026 por televisión, Netflix quiere que sus suscriptores también puedan jugarla. La plataforma lanzará este 11 de junio FIFA World Cup: Launch Edition, un videojuego oficial del torneo que estará incluido sin costo adicional dentro de la suscripción.

La propuesta apunta a un público amplio y no solo a los fanáticos de los videojuegos. Se trata de una experiencia rápida, sencilla y pensada para compartir en casa, con partidos de hasta cuatro jugadores al mismo tiempo.

Así será el juego del Mundial de Netflix Juego Netflix FIFA Netflix Games Una de las particularidades del juego es que no hace falta tener una consola. El televisor funciona como la cancha y el celular como control. Para comenzar a jugar, los usuarios deben abrir Netflix en su TV, ingresar a la sección Juegos, seleccionar el título y escanear con el teléfono un código QR que aparece en pantalla.

El sistema permite realizar pases, remates y otras acciones mediante controles táctiles simples. Según Netflix, la idea es que cualquier persona pueda aprender a jugar en pocos minutos, incluso si nunca utilizó un videojuego de fútbol.

El título incluirá las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, los 16 estadios oficiales y más de 1.200 futbolistas. Además, acompañará el desarrollo del torneo real para que los usuarios puedan recrear partidos y representar a su país durante la competencia.