El asfixiante thriller francés que es furor en Netflix y que no te va a dejar mover del sillón

Para los amantes del suspenso psicológico y las historias de pueblos chicos, Netflix tiene en su catálogo una joya oculta que merece un maratón el próximo fin de semana. Se trata de El bosque ( La Forêt), una aclamada producción francesa.

“Tras la desaparición de una adolescente en el bosque de las Ardenas, la policía local y una profesora se adentran poco a poco en una red de secretos perturbadores”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama de la serie se ambienta en una localidad cercana a la región de las Ardenas. La paz del lugar se termina cuando Jennifer, una joven del pueblo, se esfuma sin dejar rastro en la densidad del bosque que rodea la zona.

Este hecho activa una intensa búsqueda liderada por el nuevo y meticuloso capitán de la policía local, abriendo una verdadera caja de Pandora donde cada habitante parece tener algo que ocultar.

A la investigación policial se suma un personaje clave y sumamente enigmático : Ève Mendel. Ella es una profesora del colegio local que vive al margen de la comunidad y arrastra un vínculo perturbador con el escenario del crimen. Décadas atrás, Ève fue rescatada de ese mismo lugar siendo apenas una niña, sin ningún tipo de recuerdo sobre su identidad, su familia o cómo llegó allí.

Su conexión intuitiva con el entorno la convierte en una pieza fundamental para intentar descifrar el paradero de la alumna.

A medida que los capítulos avanzan, el guión teje una red atrapante al revelar que el caso de Jennifer no es un hecho aislado. La investigación empieza a destapar viejas heridas de la comunidad, conectando la reciente desaparición con otros casos sin resolver que ocurrieron en la misma zona años atrás.

Con solo seis episodios la audiencia quedará atrapada hasta el final de la historia.