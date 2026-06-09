Netflix estrena el final de su thriller más exitoso: el inesperado regreso de un personaje

La quinta y última temporada de Rosario Tijeras llega a Netflix este 10 de junio. Con una producción más cuidada y el regreso de un personaje clave, la exitosa saga promete un cierre a puro suspenso.

Hasta las series más exitosas e integrantes tienen un fin, así lo indica Netflix con el estreno de la quinta y última temporada de Rosarios Tijeras. Sus últimos capítulos prometen ser los mejores y acercarnos a un ambiente oscuro colmado de secretos del pasado.

En esta ocasión, la trama se enfoca en el intento de Rosario por rehacer su vida junto a un personaje muy especial. Sin embargo, el destino la obligará a enfrentarse a su secretos, lo que desatará un conflicto directo con su propia sangre. Pero lo más interesante es que regresa uno de los personajes que todos creíamos muertos.

Los últimos capítulos presentan una evolución técnica con tomas más cuidadas y un enfoque de alta producción. Pero también cuenta con menos contenido explícito ya que se redujeron las escenas de tono sexual para adaptarse a las audiencias más jóvenes que finalmente se engancharon con esta propuesta de Netflix.

Rosario Tijeras temporada cinco Rosario Tijeras enfrentará su temporada más difícil. Captura de pantalla Youtube Netflix Latinoamérica. Aprobación casi total: qué dijo la crítica de la serie Aunque se estrena el 10 de junio, la crítica ha dado buenas valoraciones. Plataformas como The Hollywood Reporter destaca que ha logrado reinventarse con éxito a lo largo de casi una década, manejando a la perfección el suspenso, la acción y el drama humano. Por eso lo han señalado como uno de los thriller más representativos de la televisión latinoamericana.

Al principio, la serie se lanzó con pocas expectativas, pero con el estreno de las nuevas temporadas el mundo se interesó por ella.