El nuevo fenómeno español de Netflix: el thriller que arrasa en reproducciones

Netflix acaba de estrenar “La desconocida”, una película de suspenso dirigida por Gabe Ibáñez que ya escaló directo al Top 3 de la plataforma. Basada en una exitosa novela, es ideal para verla el fin de semana con buena compañía.

Con un ritmo milimétrico y una duración muy de 94 minutos, la película traslada a la pantalla grande la aclamada novela homónima que la célebre escritora Rosa Montero y el periodista francés Olivier Truc publicaron a cuatro manos en 2023, respetando la esencia sombría del material original.

“Tras hallar a una mujer con amnesia en un contenedor de carga, dos detectives trabajan a toda marcha para averiguar su identidad… y quién la quiere muerta”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama comienza con un hallazgo perturbador. La policía local encuentra a una mujer amordazada y atada de pies y manos en el interior de un contenedor de carga en los muelles de Barcelona. Al ser rescatada, el severo trauma físico y psicológico le impide recordar absolutamente nada, ni siquiera su nombre.

La situación pasa de dramática a extrema cuando, una vez hospitalizada, la mujer sobrevive milagrosamente a un sorpresivo intento de homicidio en su propia habitación. Es en ese momento cuando entra en escena la inspectora Anna Ripoll, quien junto a su colega, el oficial Quique Zárate, asume el liderazgo de una investigación a contrarreloj. Ambos policías deberán desenterrar la identidad de la misteriosa víctima antes de que sus perseguidores logren silenciarla para siempre.

Medios enfocados en el cine de género, como el portal internacional Heaven of Horror, aplaudieron la precisión del metraje y el cuidado puesto en la evolución psicológica de los protagonistas.

En el ámbito hispanohablante, el sitio especializado Micropsia Cine valoró muy positivamente la construcción de la tensión en los momentos de mayor acción, destacando además la fotografía y el notable aprovechamiento de las locaciones reales de la ciudad condal como un personaje más de la historia.

En la otra vereda, las reseñas más implacables llegaron desde gigantes del análisis cultural como Decider y la web española Hobby Consolas. Estas cabeceras coinciden en que la dirección peca de una "falta de confianza" en la fuerza de sus propios diálogos, apoyándose demasiado en explicaciones innecesarias.