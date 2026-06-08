Un niño vio el crimen: la desgarradora historia real detrás de El Testigo, la miniserie furor en Netflix

El catálogo de Netflix sumó un título que rápidamente se posicionó entre lo más visto por los amantes del suspenso y las historias reales. Se trata de El testigo, una miniserie que revive las secuelas de un asesinato en Londres.

A diferencia de otros relatos policiales tradicionales, esta producción británica decide correr el foco del criminal para centrarse en el impacto humano y psicológico de la tragedia.

“La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Basada en hechos reales”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La miniserie toma como punto de partida el crimen de Rachel Nickell, ocurrido en el parque Wimbledon Common en 1992. La trama se sumerge en la compleja reconstrucción de las vidas de su esposo, André Hanscombe, y de su pequeño hijo, Alex, quien con apenas dos años de edad se convirtió en el único testigo presencial del trágico suceso.

Basada en las memorias que el propio Alex plasmó en su libro Letting Go, la ficción aborda con sensibilidad temas como el duelo profundo, el trauma infantil y la resiliencia familiar.

De alguna manera, el guión de la serie expone la titánica tarea de un padre que debe postergar su propio sufrimiento para guiar a su hijo hacia la superación de los recuerdos difusos del crimen, todo esto bajo el constante y muchas veces despiadado acoso de la prensa sensacionalista y las presiones de una investigación policial deficiente.

Los propios André y Alex Hanscombe colaboraron activamente en el detrás de escena, manifestando a los medios oficiales de la plataforma que conciben esta serie como un testimonio de fe, perseverancia y amor frente a las batallas más oscuras de la vida.

El caso real

El 15 de julio de 1992, la joven madre Rachel Nickell fue asesinada a puñaladas a plena luz del día en un parque londinense mientras su hijo pequeño observaba. Más allá de la crueldad del ataque, el hecho se transformó en un hito de la crónica negra internacional debido a los severos fallos en el proceso judicial británico.

La desesperación policial por encontrar un culpable derivó en la falsa incriminación de un sospechoso inocente (Colin Stagg), permitiendo que el verdadero asesino permaneciera libre y que la resolución definitiva del caso tardara en llegar un total de 16 años.