Duro revés para la trabajadora sexual acusada por el asesinato de una mujer en un barrio privado

Medio año después del asesinato de Silvia Susana Rodríguez (74), ocurrido en el barrio privado Cerro de la Capilla de El Challao , uno de los detenidos de la causa insiste con su inocencia. Se trata de Noelia Valeria Estrella Orellano , una trabajadora sexual acusada de ser cómplice del hijo de adoptivo de la víctima. Recientemente, recibió un nuevo revés judicial.

Meses atrás, la sospechosa declaró en el expediente y sostuvo que no tenía ningún tipo de relación sentimental con Juan Manuel Ramírez , el otro imputado que tiene el expediente, tal como trascendió en un primer momento.

En ese sentido, añadió que lo conocía con anterioridad porque ella tiene domicilio en el barrio San Martín y su compañero procesal solía pernoctar bajo un puente de ese sector del oeste de la Ciudad de Mendoza . Asimismo, señaló que ocasionalmente ejercía el trabajo sexual por las calles de esa zona y que Ramírez contrató sus servicios el mismo fin de semana en que Rodríguez fue ultimada.

No obstante, de su versión surge que el hijo adoptivo de la víctima la llevó a la casa del barrio privado el sábado 10 de enero y que, para ese momento, la septuagenaria ya había sido asesinada, aunque ella desconocía esa situación.

Con esos y otros argumentos, la defensa de Estrella Orellano, a cargo de la abogada Alicia Arlotta , apeló el fallo mediante el cual el juez Leonardo Camacho le dictó la prisión preventiva a ambos acusados , en los primeros días del mes pasado. Además, pidió la nulidad sobre el avoque de imputación formulado en su momento por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación.

La hipótesis de la representante Ministerio Público Fiscal (MPF) señala que, tanto Ramírez como Estrella Orellano, le quitaron la vida a la víctima con la intención de robarle sus pertenencias de valor y luego escapar a bordo de su auto con esos elementos sustraídos, dejando el cadáver de Rodríguez abandonado en el interior de su casa.

Portada Juan Manuel Ramirez III Juan Manuel Ramírez, el hombre imputado por el asesinato de su madre adoptiva. MDZ.

A partir de las pruebas presentadas durante las audiencias desarrolladas hasta el momento, el juez Federico Martínez, del Tribunal Penal Colegiado N°2, le dio la derecha nuevamente a la parte acusadora y rechazó los planteos realizados por la defensora de Estrella Orellano.

De esa manera, la mujer acusada por el asesinato en el barrio privado deberá continuar tras las rejas y agotó una de sus posibilidades para salir de la cárcel y evitar continuar siendo investigada por el crimen de la septuagenaria.

Los dos detenidos se encuentran imputados por el delito de homicidio criminis causa, motivo por el cual arriesgan como única pena la prisión perpetua.

Crimen y conmoción en El Challao

La reconstrucción de la causa señala que durante el mediodía del domingo 11 de enero de este año, una residente del barrio Cerro de la Capilla, se comunicó con la línea de emergencias 911 y manifestó su preocupación por la vida de su vecina, Silvia Rodríguez.

En esa primera charla con las autoridades, añadió que llevaba varios días sin verla y le había consultado por esa situación al hijo adoptivo de la mujer, quien se encontraba desde hacía varios días en la casa junto con una mujer, pero sólo recibió respuestas evasivas. Por eso, sospechaba que algo malo podría haberle sucedido.

policia-científica-barrio-capilla La Policía Científica trabajando en la escena del hallazgo del cadáver en el barrio Cerro de la Capilla. Archivo MDZ.

Tras escuchar su relato, una movilidad policial se desplazó hasta el domicilio y los efectivos sorprendieron a Ramírez, de 35 años, quien estaba acompañado por Estrella Orellano. Ambos estaban a bordo de auto de la septuagenaria, cargado con pertenencias personales.

Ramírez se presentó como hijo adoptivo de la jubilada y le aseguró a los uniformados que, días atrás, la mujer se había ido de viaje a Malargüe. Pero esa afirmación resultó poco creíble para los funcionarios, por lo que le pidieron permiso para ingresar a la propiedad.

Contradicciones, el hallazgo del cadáver y la caída de los sospechosos

Sin alternativas, Ramírez los dejó entrar y cuando los policías inspeccionaron la vivienda encontraron el cadáver desnudo de Rodríguez, el cual estaba envuelto en una sábana.

Del procedimiento surgió que en la escena también se detectaron abundantes botellas de bebidas alcohólicas y abundante polvo blanquecino junto a una pipa, que resultó ser bicarbonato de sodio, aparentemente utilizado para estirar la cocaína, revelaron posteriormente las fuentes allegadas al expediente.

PORTADA Silvia Susana Rodríguez Silvia Susana Rodríguez, la mujer que fue víctima del asesinato en un barrio privado de Mendoza. MDZ.

Tras ser descubiertos los restos de la víctima, el hijo adoptivo modificó inmediatamente su versión y sostuvo que el viernes había organizado una fiesta en la casa de la jubilada. Añadió que se ofuscó por eso y, en medio de una discusión, uno de sus allegados la ahorcó hasta matarla.

Sin embargo, ese improvisado relato fue tomado como un intento desesperado de Ramírez para evitar ser detenido, pero terminó tras las rejas junto a Estrella Orellano (37), ambos como principales sospechosos del crimen.

Seis meses después, la causa sigue avanzando en la Justicia mendocina y los acusados están cada vez más cerca de tener que enfrentar el juicio por jurados en su contra.