Asesinato en un barrio privado de Mendoza: analizan cámaras de seguridad y se activó el protocolo de femicidio

El barrio privado Cerro de la Capilla , ubicado El Challao , Las Heras , vivió este domingo una situación inédita: un importante operativo se desplegó por el asesinato de una vecina. Se trata de Silvia Susana Rodríguez (74) , cuyo cadáver fue hallado desnudo y envuelto en una manta. Por el crimen fueron detenidos como sospechosos su hijo adoptivo y la novia.

El caso que reveló MDZ tuvo lugar pasado el mediodía a partir de la llamada de una vecina del exclusivo complejo a la línea de emergencias 911 , en la que apuntó contra la pareja, ya que hacía dos días que no le dejaban ver a la mujer y solo recibían respuestas evasivas al preguntarle sobre ella.

Al llegar las autoridades, se encontraron con Juan Manuel Ramírez , de 35 años, quien se presentó ante ellos como hijo de la jubilada y estaba acompañado por su novia.

Ambos estaban a bordo de un auto de la mujer —sospechan que planeaban darse a la fuga— y el hombre aseguró, en primera instancia, que su madre se encontraba de viaje en Malargüe desde el viernes. No obstante, la versión resultó poco creíble para los efectivos, por lo que solicitaron permiso para ingresar a la vivienda.

Sin opciones, Ramírez les abrió la puerta y al inspeccionar el interior se encontraron con el cadáver desnudo y envuelto en una sábana de Rodríguez. Además, dentro de la casa había botellas de bebidas alcohólicas y cocaína sobre una mesa, detallaron las fuentes allegadas a la investigación.

La información agrega que, la novia Ramírez, individualizada como Noelia Valeria Orellano Estrella (37), parecía estar bajo los efectos de estupefacientes al momento en que los policías comenzaron a trabajar en la escena.

El cambio de relato del hijo de la víctima

Frente al hallazgo del cadáver, el hijo adoptivo de la víctima cambió su versión y señaló que el viernes hizo una fiesta en la casa de su madre, a la que invitó a "amigos que no conocía muy bien", surge del procedimiento policial. De acuerdo con esa versión, la mujer llegó y se ofuscó, trató de ponerle un fin a la situación y, en ese momento, uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla.

barrio cerro de la capilla 2 (2) El ingreso al exclusivo complejo de El Challao donde fue asesinada la mujer. Pedro Aristarain / MDZ

Claramente, ese nuevo relato fue tomado como un intento desesperado de Ramírez por despegarse de la muerte de su madre adoptiva, motivo por el cual terminó siendo detenido junto a su novia y ambos fueron puestos a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lideró los trabajos en la escena del crimen.

Así, Ramírez y Orellano Estrella fueron trasladados a la Subcomisaria Iriarte, donde quedaron alojados a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Protocolo de femicidio y cámaras clave

Tras tomar conocimiento sobre el asesinato de Ramírez, las autoridades a cargo de la investigación activaron el protocolo de femicidio, motivo por el cual la médica legista Adriana Pezzoti, del Cuerpo Médico Forense (CMF), se trasladó al teatro del hecho para trabajar sobre el cadáver.

Otro factor clave para la investigación es el registro filmográfico del coqueto complejo de viviendas lasherino. Las fuentes del caso señalaron que las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia se encuentran a disposición de las autoridades

barrio cerro de la capilla policia 1 Las movilidades policiales dentro del barrio Capilla del Cerro. Pedro Aristarain / MDZ

A través de esos videos, los pesquisas esperan poder reconstruir el hecho con mayor precisión y también individualizar a testigos que hayan participado de la fiesta en la que fue asesinada la mujer. Justamente, una de las cámaras está apostada frente a la casa de la septuagenaria, por lo que el registro podría ser decisivo para la instrucción.