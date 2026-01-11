El acusado de matar a su madre era pareja de Rita, la mujer arrastrada por el Zanjón de los Ciruelos

Detectives policiales y judiciales investigan el matricidio de Silvia Susana Rodríguez (74), la mujer que fue hallada asesinada este domingo en su casa de un barrio privado de El Challao , Las Heras . El principal sospechoso es su hijo adoptivo, identificado como Juan Manuel Ramírez , quien contaba con condenas previas y ahora será acusado por el crimen de su madre.

Más allá de sus antecedentes penales, Ramírez fue tocado de cerca por otro caso que sacudió recientemente a Mendoza: la desaparición de Rita , la mujer brasileña que se encontraba en situación de calle y fue arrastrada por una crecida del Zanjón de los Ciruelos , el martes 30 de diciembre en el límite entre la Ciudad de Mendoza y Las Heras .

Una alta fuente de la investigación reveló a MDZ que el sospechoso por el crimen de la septuagenaria también se encontraba en situación de indigencia y estaba en pareja con Rita . Ambos llevaban varios meses vivienda bajo un puente de calle Bolivia, donde se habían instalado con algunas pertenencias.

Al momento en que se produjo la crecida del cauce, a raíz de las fuertes lluvias en alta montaña, y el agua se llevó a la brasileña, Ramírez no se encontraba en el lugar porque estaba haciendo changas en los alrededores. Lo cierto es que la mujer no volvió a ser vista y hasta este domingo continuaban los trabajos para dar con su cadáver .

Aparentemente, luego del drama que sufrió Ramírez por la pérdida de su pareja, su madre adoptiva volvió a darle techo en su casa del barrio Cerro de la Capilla . Allí estuvo viviendo los últimos días, pero todo terminó nuevamente en tragedia, ya que este domingo la septuagenaria fue hallada asesinada y su hijo del corazón quedó detenido como sospechoso junto a su nueva novia, identificada como Noelia Valeria Orellano Estrella , de 37 años.

El lugar donde vivían Rita y Juan Manuel Ramírez, en el Zanjón de los Ciruelos.

Ambos quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien aguardaba por los resultados de una serie de medidas y de los peritajes forenses para definir la situación procesal de los dos detenidos.

Antecedentes y un reciente paso por la cárcel

De acuerdo con fuentes judiciales, Ramírez se había mantenido casi toda su vida sin tener problemas con la ley, hasta que fue acusado por una causa de homicidio, iniciada en 2015. Por ese expediente, fue detenido recién en 2018 y terminó condenado a la pena de 3 años de prisión en efectivo en octubre de 2019.

Para ese entonces, quedó en libertad, ya que el fallo no quedó firme y obtuvo el cese de la prisión preventiva, más allá de la sentencia condenatoria. Años más tarde, en diciembre de 2023,volvió a caer en las garras policiales por un hurto simple y lo condenaron en un juicio abreviado en enero de 2024.

Al mes siguiente, en febrero de 2024, fue nuevamente detenido por un robo simple y fue sentenciado en marzo de ese año, otra vez mediante un procedimiento abreviado.

Polo Judicial Penal de Mendoza En agosto del año pasado, Ramírez fue condenado por falso testimonio en el Polo Judicial Penal. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, su último paso por prisión fue el año pasado por una causa de falso testimonio, por la que lo condenaron el pasado 14 de agosto. Al poco tiempo, quedó en libertad y, sin lugar donde vivir, ya que se había alejado de su madre adoptiva, comenzó a pernoctar en las calles del centro y alrededores.

Fue allí donde conoció a Rita, con quien inició una relación sentimental y compartió varios meses viviendo bajo un puente del Zanjón de los Ciruelos, hasta que la mujer fue arrastrada trágicamente por la crecida del cauce. Eso provocó que Ramírez regresara a la casa de su madre, quien terminó asesinada este fin de semana en El Challao.

El asesinato de su madre adoptiva

Todo comenzó pasado el mediodía de ese domingo, luego de que una residente del barrio Cerro de la Capilla se comunicó con la línea de emergencias 911, ya que llevaba un par de días sin ver a su vecina (Silvia Rodríguez) y, al consultarle a su hijo adoptivo, solo recibía respuestas evasivas, por lo que sospechaba que algo le podría haber pasado.

Una vez que los uniformados arribaron al domicilio, se encontraron con Juan Manuel Ramírez, de 35 años, quien se presentó ante ellos como hijo de la jubilada y estaba acompañado por su novia.

Ambos estaban a bordo de un auto de la mujer —sospechan que planeaban darse a la fuga— y el hombre aseguró, en primera instancia, que su madre se encontraba de viaje en Malargüe desde el viernes. No obstante, la versión resultó poco creíble para los efectivos, por lo que solicitaron permiso para ingresar a la vivienda.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 16.03.59 La morguera de la Policía Científica en el barrio privado que fue escenario del asesinato de la mujer. MDZ.

Ramírez les abrió la puerta y al inspeccionar el interior se encontraron con el cadáver desnudo y envuelto en una sábana de Rodríguez. Además, dentro de la casa había botellas de bebidas alcohólicas y cocaína sobre una mesa, detallaron las fuentes allegadas a la investigación.

Frente al hallazgo del cadáver, el hijo adoptivo de la víctima cambió su versión y señaló que el viernes hizo una fiesta en la casa de su madre, a la que invitó a "amigos que no conocía muy bien", surge del procedimiento policial. De acuerdo con esa versión, la mujer llegó y se ofuscó, trató de ponerle un fin a la situación y, en ese momento, uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla.

Ese nuevo relato fue tomado como un intento desesperado de Ramírez por despegarse de la muerte de su madre adoptiva, motivo por el cual terminó siendo detenido junto a su novia.