Rita, la mujer que todos conocían pero que nadie pudo salvar de ser arrastrada por el agua

Los vecinos de la zona del Zanjón de los Ciruelos conocían a Rita porque ella trabajaba limpiando veredas y autos. Además, algunos la asistían con agua potable y algunos víveres.

El Zanjón de los Ciruelos divide los departamentos de Las Heras y Ciudad de Mendoza. Por el momento, no se conocen registros de Rita, ni siquiera se sabe su apellido. Desde Hidráulica, la repartición encargada del cauce, tampoco sabían de la existencia de Rita y de otras personas viviendo en el canal.

Sin embargo, ayer cuando las tormentas en la montaña volvieron a activar el sistema aluvional, efectivos de la Policía y Preventores desalojaron del cauce a otras familias que estaban viviendo en situación de calle y se resguardaban en los puentes de los zanjones.

Rita vivía hace algo más de un año en el cauce del Zanjón de los Ciruelos . Más precisamente, abajo del puente de la calle Paso de los Andes. Con unas mantas y algunos plásticos había improvisado las paredes para resguardar su intimidad.

Tenía un colchón, sábanas, unas ollas tiznadas por el fuego donde hacía guisos con las verduras que le regalaba el verdulero de la esquina, bidones que los vecinos le rellenaban con agua potable y un tender para colgar la ropa lavada.

rita brasilera arrastrada zanjon de los ciruelos (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

En un rincón tenía un escobillón y una mochila con las que salía todas las mañanas a barrer veredas a cambio de algunos pesos o algo de comida. También lavaba autos y hacía cualquier tarea de limpieza. Después de la creciente no quedó nada. El agua arrasó con todo y solo se salvó una colchoneta y el escobillón que estaban en un hueco en la altura del cauce.

Rita le contó a algunos vecinos que era de Brasil. Leandro, un hombre en situación de calle que también vivía en el Zanjón de los Ciruelos, dijo que hacía más de 20 años que Rita estaba en Mendoza y que por eso ya no tenía acento portugués.