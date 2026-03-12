Pronóstico: qué dice el SMN para este jueves en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo nublado durante la mañana y precipitaciones aisladas en algunos sectores de la provincia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este jueves Mendoza tendrá una jornada con nubosidad durante las primeras horas del día, acompañada por algunas precipitaciones aisladas en sectores puntuales de la provincia.

Las lluvias se registrarán principalmente en el Valle de Uco durante la mañana, en un escenario todavía influenciado por la inestabilidad que se mantuvo en los últimos días. Con el paso de las horas, el panorama comenzará a mejorar.

Según el organismo nacional, después del mediodía el cielo tenderá a despejarse, aunque las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto a jornadas recientes. Durante el día se sentirán vientos leves provenientes del sector este, mientras que en cordillera el cielo estará poco nuboso.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 14° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 30° en horas de la tarde.

mapa_alertas (40) En el sur de Mendoza hay 3 departamentos bajo alerta por tormentas fuertes. SMN Por otro lado, el SMN mantiene una alerta por tormentas para Malargüe, General Alvear y San Rafael, donde los fenómenos podrían ser más intensos. En esas zonas se esperan tormentas que en algunos casos podrían ser fuertes, con actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias intensas en cortos períodos.