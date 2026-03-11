Los ejercicios que obligan al cuerpo a producir más colágeno

Los ejercicios que más colágeno producen y casi nadie hace. Tres movimientos diarios que disparan la producción de colágeno.

El colágeno no dura para siempre. Es la proteína que da firmeza a la piel y resistencia a tendones, ligamentos y articulaciones, y representa cerca del 30% de toda la proteína del cuerpo humano. El problema es que su producción empieza a caer alrededor de los 25 o 30 años.

Los ejercicios más potentes para la producción de colágeno La buena noticia es que el cuerpo sigue fabricando colágeno toda la vida si recibe el estímulo correcto. Y ese estímulo existe. El ejercicio genera tensión en los tejidos que producen colágeno y esa tensión le indica al cuerpo que debe reforzarlos. La respuesta biológica es directa: más tensión, más producción.

EJERCICIO LEVANTAR PESAS ES ESENCIAL PARA FORTALECER LOS BRAZOS Foto: Pixabay EJERCICIO LEVANTAR PESAS ES ESENCIAL PARA FORTALECER LOS BRAZOS Foto: Pixabay El entrenamiento de fuerza es el estímulo más potente. Levantar peso, hacer sentadillas, flexiones o ejercicios con bandas elásticas activa los tejidos conectivos y los obliga a regenerarse con más colágeno. No hace falta entrenar como atleta profesional: tres sesiones semanales de 30 a 40 minutos son suficientes para notar diferencia en pocas semanas si la constancia acompaña.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c5y8jddpxk7o Tan beneficioso es subir escaleras como bajarlas. Getty Images Caminar rápido, subir escaleras y hacer pequeños saltos también suman. Son movimientos de bajo impacto que generan la tensión necesaria en articulaciones y tendones sin exigir una condición física avanzada. Son ideales para quienes empiezan desde cero o tienen más de 50 años y buscan cuidar las articulaciones sin sobrecargarlas.