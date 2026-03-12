Una historia real de esperanza que está escondida en Netflix y vale la pena ver

Milagro azul (Netflix) cuenta una inspiradora historia basada en hechos reales sobre un orfanato que participa en un torneo de pesca.

En el amplio catálogo de historias inspiradas en hechos reales de Netflix, hay películas que logran emocionar. Una de ellas es Milagro azul, un drama familiar estrenado en 2021 que combina deporte, superación y solidaridad. La historia se inspira en un hecho real ocurrido en México y pone el foco en un grupo de chicos que intenta salvar su hogar.

La película está dirigida por Julio Quintana y se basa en la experiencia del orfanato Casa Hogar, ubicado en Cabo San Lucas. La institución atravesaba una grave crisis económica y corría riesgo de cerrar. Frente a esa situación, el responsable del lugar decide buscar una solución inesperada para conseguir dinero.

netflix NETFLIX. Milagro azul La trama sigue a Omar, interpretado por Jimmy Gonzales, quien dirige el orfanato y cuida a varios chicos que no tienen familia. Cuando una tormenta provoca daños en el edificio y las deudas comienzan a acumularse, Omar se ve obligado a encontrar una forma urgente de recaudar fondos para mantener el lugar abierto.

La oportunidad aparece cuando decide participar junto a los niños en un prestigioso torneo de pesca deportiva llamado Bisbee’s Black & Blue. Para competir necesitan la ayuda de un pescador experimentado, papel que interpreta Dennis Quaid. Aunque al principio la relación entre él y los chicos es tensa, poco a poco se forma un vínculo basado en la confianza.

A medida que avanza la competencia, la historia muestra cómo el grupo aprende a trabajar en equipo y a creer en sí mismo. El torneo se convierte en algo más que una competencia: representa la posibilidad de cambiar el destino del orfanato y darle esperanza a los chicos.