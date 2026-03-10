Netflix: drama, romance y deporte en una serie argentina imperdible

"Cielo Grande" es la serie juvenil argentina de Netflix que combina misterio, romance y deportes acuáticos en un hotel del Delta del Paraná.

Cielo Grande es una serie de televisión juvenil argentina creada por Jorge Edelstein y producida por la productora Non Stop Studios específicamente para Netflix. Fue concebida como una historia que mezcla elementos de misterio, deporte, música, romance y drama adolescente.

La serie se estrenó globalmente el 16 de febrero de 2022 y cuenta con dos temporadas. La trama principal gira en torno a un grupo de adolescentes que se unen para intentar salvar un hotel llamado “Cielo Grande”, ubicado en el Delta del río Paraná, que ha perdido su esplendor con los años. Como parte de sus esfuerzos, organizan una competencia de wakeboard para atraer visitantes y revivir el lugar.

NETFLIX La protagonista es Stefania “Steffi” Navarro, interpretada por Pilar Pascual, una joven wakeboarder que llega al resort con el objetivo de competir y, además, descubrir un misterio familiar que la conecta con el lugar. El elenco está integrado por jóvenes talentos de varios países, entre ellos Abril Di Yorio, Víctor Varona, Guido Messina, Francisco Bass, Giulia Guerrini, Thaís Rippel y Luan Brum, entre otros.

Cielo Grande fue dirigida por Mauro Scandolari, con producción ejecutiva de Pablo Ferreiro, y contó con un rodaje principal realizado durante 2021 en locaciones del Delta del Tigre, en la provincia de Buenos Aires.