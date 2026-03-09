La película de pura acción que arrasa en Netflix

Netflix apostó por esta película y no defraudó al público. Acción pura en la pantalla. Lo que muchos querían.

La acción de la vieja escuela, con cuerpo a cuerpo real, escenarios militares y héroes sin superpoderes, tiene un público fiel en Netflix. "Máquina de guerra" se adueña del género y en menos de 72 horas se convirtió en la película más vista de la plataforma a nivel mundial.

Mucha acción en esta película El protagonista es Alan Ritchson, el mismo actor que convirtió a "Reacher" en una de las series más exitosas de Amazon Prime. Y lo volvió a hacer. La historia sigue a un ingeniero de combate que, en medio de un entrenamiento para convertirse en ranger, debe liderar a su unidad contra una amenaza que nadie vio venir.

netflix Acción, tensión militar y ciencia ficción en una combinación que el público de streaming consume sin freno desde hace tres años. Ritchson construyó en poco tiempo un perfil de actor de acción que pocos tienen hoy en Hollywood. Mide 1,88 metros, pesa cerca de 100 kilos y tiene una presencia en pantalla que no necesita efectos especiales para generar impacto. Después de "Reacher", los proyectos no pararon de llegar y "Máquina de guerra" es su apuesta más grande hasta ahora.