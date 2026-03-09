Una película de suspenso alemana en Netflix que te tendrá inquieto hasta el final

Si eres amante del suspenso aquí te dejamos la opción indicada que debes ver y que está disponible en el catálogo de Netflix.

Para los amantes del suspenso: El secuestro de Stella (Kidnapping Stella). Es una película alemana disponible en Netflix, estrenada en 2019. La trama sigue a Stella, una mujer que es secuestrada por dos hombres con el objetivo de pedir un rescate.

La película tiene una duración de 89 minutos y es para mayores de 16 años. Según Netflix, más de 18 millones de cuentas vieron el largometraje durante la primera semana de su lanzamiento.

La sinopsis dice: "Tras ser retenida contra su voluntad, una mujer atada y amordazada trata de arruinar los planes de sus dos secuestradores". En el reparto está Jella Haase como Stella, Clemens Schick como Vic y Max von der Groeben como Tom.

netflix NETFLIX. El secuestro de Stella Más opciones de suspenso para ver en Netflix Si buscás más opciones de suspenso en Netflix, hay varias películas interesantes. El muro negro es un thriller alemán que sigue a una pareja durante un viaje personal que se ve envuelta en situaciones inesperadas y misteriosas. La historia combina tensión psicológica con elementos de suspenso, manteniendo al espectador alerta en todo momento.