El horror detrás del "like": Netflix estrena un perturbador documental sobre el asesino serial que fingía ser influencer

El true crime sin dudas es el rey de Netflix . En esta ocasión la plataforma estrenó “El asesino de Tik Tok”, una producción española de dos episodios donde se desentraña uno de los casos más cínicos de la crónica policial.

“Este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en España, que se produjo tras conocer a un popular creador de TikTok”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

En el documental se narra la desaparición de Esther Estepa y el macabro juego de un criminal que buscaba fama en redes sociales. Todo comenzó el 23 de agosto de 2023 en Alicante cuando la mujer de 42 años desapareció sin dejar rastros. El giro se dio cuando su madre recibió mensajes de WhatsApp donde supuestamente afirmaba que se iba a Buenos Aires para empezar de cero.

Inmediatamente la familia se dio cuenta que ella no había mandado los mensajes y comenzó una incansable lucha donde su madre expuso a un sospechoso inesperado que se ocultaba a plena vista.

En ese momento apareció en escena José María “Dinamita” Montilla, un influencer que documentaba sus viajes por España a través de TikTok . El hombre no solo admitió que conocía Esther sino que publicó fotos con ella y se ofreció a ayudar en la investigación.

asesino Netflix estremece con este documental. Fuente: Netflix.

Nadie sabía que detrás de ese perfil de creador de contenidos se escondía un asesino serial muy temido. En los 80 fue sentenciado a 123 años de cárcel por cuatro homicidios brutales en Málaga (incluyendo a turistas extranjeros y al exchofer del cantante Juanito Valderrama). Luego de cumplir 28 años de su pena, recuperó la libertad en 2013 gracias a la aplicación de la doctrina Parot.

Los investigadores usaron sus propios videos de TikTok para rastrear sus ubicaciones. Luego de su detención las autoridades encontraron en su celular fotografías del cuerpo de la víctima.

Finalmente, el cadáver de Esther fue encontrado en junio de 2024 en una zona de cañaverales en Gandía. Actualmente, Montilla se encuentra en prisión provisional, no solo acusado por el crimen de Estepa, sino también vinculado al asesinato de un joven de 21 años ocurrido en 2022.