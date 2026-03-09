Quién es la actriz que cambió de rostro entre El Marginal y En el Barro

Hay una actriz que formó parte de ambas series (En el barro y El Marginal) disponibles en Netflix y realizó dos personajes totalmente opuestos.

Netflix tiene dos series que atraparon al público argentino: El Marginal y su spin-off En el Barro. Ambas historias muestran la vida dentro de prisiones, con personajes intensos que sorprenden y generan curiosidad en cada temporada. Hay una actriz que participó en ambas y sorprendió por su versatilidad actoral.

En El Marginal, Verónica Llinás interpreta a Rita, la jefa del servicio de asistencia social del penal. Su personaje, cínico y pragmático, se convirtió en uno de los más recordados de la serie, dejando una huella en los seguidores.

el marginal Verónica Llinás en El Marginal, disponible en Netflix. Netflix En En el Barro, la actriz sorprendió nuevamente con un rol completamente distinto. Ahora le dio vida a La Gringa Casares, una reclusa del penal femenino La Quebrada, fuerte y dominante, que genera respeto y temor entre quienes la rodean.

La diferencia entre ambos personajes demuestra su capacidad para transformarse y adaptarse. De una figura de autoridad seria y controlada, pasó a un personaje violento y temido dentro de la prisión femenina.

Los espectadores no solo disfrutan de su actuación, sino que también se sorprenden al ver cómo puede interpretar dos personajes tan distintos en contextos similares. Esta dualidad refuerza su lugar como una de las actrices más versátiles de la televisión argentina.