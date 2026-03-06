Netflix: el drama familiar argentino ganador de premios y nominado al Oscar

Netflix cuenta con una amplia variedad de excelentes títulos dentro de su extenso catálogo. Aquí, una película de drama argentina nominada al Oscar.

El hijo de la novia es una película argentina estrenada en 2001, dirigida por Juan José Campanella y disponible en Netflix. Es una comedia dramática que combina humor y emoción, y se convirtió en un referente del cine argentino moderno. Es una buena opción para ver en familia.

La historia sigue a Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, un hombre de 42 años que dirige un restaurante heredado de su padre. Rafael está estresado, su vida personal está complicada y siente que ha descuidado a las personas que ama.

Te puede interesar El álbum del detrás de escena de En el barro en Netflix que pocos vieron

netflix NETFLIX. El hijo de la novia Netflix Su madre, interpretada por Norma Aleandro, sufre de Alzheimer y vive en un geriátrico. Su mayor deseo es casarse por la iglesia con su esposo antes de que su enfermedad avance demasiado. Este sueño genera un fuerte impacto emocional en Rafael.

El padre de Rafael, Nino Belvedere, interpretado por Héctor Alterio, y su amigo de la infancia, Eduardo Blanco, también participan de la historia. Estos personajes ayudan a Rafael a replantearse su vida y sus prioridades, mostrando la importancia de la familia y la amistad.

El hijo de la novia fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2002 y recibió varios premios nacionales, incluido el Cóndor de Plata a la Mejor Película. Esto consolidó su posición como una de las producciones más importantes del cine argentino contemporáneo.