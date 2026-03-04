Dos dramas argentinos imperdibles disponibles en Netflix

Los amantes del drama no pueden perderse estas dos películas argentinas disponibles en Netflix: Corazón delator y Goyo. Ambas son dirigidas por Marcos Carnevale y, de seguro, te emocionarán. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón para disfrutar de estos largometrajes nacionales!

Corazón delator es una película argentina de drama y romance que se estrenó mundialmente en Netflix el 30 de mayo de 2025. La trama gira en torno a Juan Manuel, un exitoso empresario cuya vida cambia de forma inesperada después de recibir un trasplante de corazón. El órgano proviene de Pedro, un hombre de clase humilde que falleció, y eso lleva a Juan Manuel a investigar quién era. Al hacerlo, conoce a Valeria, la viuda de Pedro, y entre ambos surge una relación especial.

La película explora temas como la empatía, las segundas oportunidades y la conexión humana. A medida que Juan Manuel se acerca a Valeria y a su comunidad, se enfrenta a dilemas sobre identidad, verdad y compromiso con los demás, lo que convierte a la historia en un drama íntimo con elementos de romance y reflexión social.

corazon delator.jpg Corazón delator en Netflix En Goyo, estrenada en julio de 2024 en Netflix, cuenta la historia de Goyo, un hombre con síndrome de Asperger que trabaja como guía en un museo de Buenos Aires. La vida de Goyo cambia cuando conoce a Eva, la nueva guardia de seguridad del museo. Ella, que atraviesa una crisis personal después del fin de su matrimonio, se ve confrontada con una forma de amar diferente: sincera, directa y sin filtros, como la de Goyo. La película destaca la importancia de la aceptación, la diversidad y la ternura en las relaciones humanas.