Netflix: lo que cambia en la temporada 2 de One Piece, mira el tráiler

One Piece 2 en Netflix: villanos y fecha oficial. La fecha que esperan los fans de One Piece. Faltan pocos días par ala nueva temporada.

La espera terminó. Y la Grand Line ya está en el horizonte. Tras casi tres años desde su estreno, la segunda temporada de One Piece llega a Netflix el 10 de marzo con nuevos enemigos, más riesgo y un salto directo al mar más peligroso del mundo creado por Eiichiro Oda.

One Piece 2: la nueva temporada El live action sorprendió en 2023. Fue una de las series más vistas en más de 80 países durante su lanzamiento. Logró respaldo de lectores del manga y de nuevos espectadores. La producción mantuvo el espíritu original y ajustó detalles para televisión.

onepiece 2 En esta etapa, Luffy y su tripulación retoman viaje a bordo del Going Merry rumbo a la Grand Line. Ese tramo marca un quiebre en la historia. El nivel de amenaza sube y el universo se expande con nuevos territorios.

El gran foco está en la llegada de Baroque Works, una organización secreta que opera como red de mercenarios. Entre los nuevos personajes aparecen Mr. 9, Mr. 5, Miss Valentine y Mr. 3, figuras conocidas por los seguidores del cómic.

Embed - Trailer Netflix Estos antagonistas forman parte de un plan mayor que conecta con el Reino de Arabasta. Esa trama política y militar es uno de los arcos más recordados de la obra. La segunda temporada empieza a construir ese conflicto.