Por qué la acelga se convierte en el alimento de la temporada

La acelga gana lugar en otoño. No es casualidad. Con el clima fresco, esta verdura crece con mejor textura y sabor. Además, es barata y su valor nutricional la convierte en una gran aliada en la dieta diaria. Es accesible, fácil de preparar y aporta nutrientes que el cuerpo necesita en esta temporada .

La acelga aporta vitaminas A, C y K. Estas ayudan a cuidar la piel, fortalecer las defensas y mantener una correcta coagulación. También contiene minerales como hierro, magnesio y potasio. Estos favorecen la energía, el sistema muscular y el equilibrio del organismo.

Otro punto fuerte es su alto contenido de fibra. Mejora la digestión y ayuda a mantener el intestino en buen estado. También genera mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y evitar excesos en la alimentación diaria.

En otoño, la acelga desarrolla hojas más firmes y con mejor sabor. El clima fresco favorece su crecimiento y reduce el estrés de la planta. Esto mejora su calidad y hace que sea una de las verduras más recomendadas para consumir en esta época.

Los buñuelos de acelga son una alternativa perfecta para una comida liviana, son ricos y fáciles. Foto: Instagram @desarmaderobar Los buñuelos de acelga son una alternativa perfecta para una comida liviana, son ricos y fáciles. Foto: Instagram @desarmaderobar

Además, tiene bajo contenido calórico. Esto la convierte en una buena opción para quienes buscan cuidar su peso sin dejar de comer bien. Aporta volumen a los platos sin sumar muchas calorías, lo que ayuda a lograr comidas más equilibradas.

Sumar acelga a la dieta es sencillo. Se adapta a distintas preparaciones: salteados, sopas, tortillas o tartas. No requiere técnicas complejas y combina con muchos ingredientes. Es una forma simple de mejorar la alimentación con productos frescos y de temporada.