La película de terror psicológico en Netflix que inquieta
La película que convierte un viaje en terror. Suspenso psicológico que arrasa en la plataforma de Netflix.
Es miedo que se mete en la cabeza. En Netflix, una película gana conversación por su tensión constante y su juego mental. “Vicious” apuesta por el terror psicológico y encierra a su protagonista en una espiral de dudas, aislamiento y paranoia que no da respiro.
Terror psicológico a full
La historia arranca con un plan simple. Un fin de semana entre amigas en una cabaña remota. Fiesta, risas y desconexión. Pero el tono cambia cuando una de ellas recibe un regalo extraño de un desconocido. Ese objeto activa una cadena de hechos inquietantes.
Te Podría Interesar
Lo que parece una broma escala rápido. Ruidos en la casa. Señales que no encajan. Sensación de vigilancia. La protagonista empieza a desconfiar de todo, incluso de su entorno más cercano. El guion juega con la percepción y obliga al espectador a dudar.
El terror psicológico se basa en la mente. En “Vicious”, el encierro suma presión. La cabaña se vuelve escenario opresivo. El aislamiento refuerza la fragilidad del grupo. Cada decisión tiene peso y cada error acerca el peligro.