La película de terror psicológico en Netflix que inquieta

La película que convierte un viaje en terror. Suspenso psicológico que arrasa en la plataforma de Netflix.

Es miedo que se mete en la cabeza. En Netflix, una película gana conversación por su tensión constante y su juego mental. “Vicious” apuesta por el terror psicológico y encierra a su protagonista en una espiral de dudas, aislamiento y paranoia que no da respiro.

Terror psicológico a full La historia arranca con un plan simple. Un fin de semana entre amigas en una cabaña remota. Fiesta, risas y desconexión. Pero el tono cambia cuando una de ellas recibe un regalo extraño de un desconocido. Ese objeto activa una cadena de hechos inquietantes.

netflix2 Lo que parece una broma escala rápido. Ruidos en la casa. Señales que no encajan. Sensación de vigilancia. La protagonista empieza a desconfiar de todo, incluso de su entorno más cercano. El guion juega con la percepción y obliga al espectador a dudar.