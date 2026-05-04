El polémico comentario de un famoso periodista sobre Envidiosa que desató una ola de ataques en su contra: "Señoras de casi 50..."

El miércoles 29 de abril, Netflix lanzó la cuarta y última temporada de Envidiosa , la ficción encabezada por Griselda Siciliani que logró instalarse como uno de los títulos más comentados desde su debut.

Como suele pasar tras cada estreno, las redes se llenaron de opiniones. En ese contexto, Augusto Tartúfoli fue especialmente crítico desde su cuenta de X (@TartuTV).

La serie ha sido un éxito en la plataforma de streaming.

"Lo mala que es Envidiosa, por favor. Empeora temporada a temporada . Señoras de casi 50 años aparentando ser treintañeras y viviendo conflictos propios de chicas de 19", lanzó sin pelos en la lengua el expanelista de Intrusos.

El comentario no pasó desapercibido y generó una fuerte reacción entre los usuarios, que salieron a cruzarlo con dureza.

Augusto Tartúfoli X La crítica de Augusto Tartúfoli a Envidiosa. Captura de pantalla X @TartuTV.

"Peor un tipo de 60 opinando sobre que conflictos tienen que tener las mujeres según la edad que tengan. Dedíquese a lo suyo"; "Gordi, ¿no te pusiste a pensar que capaz te pareció mala porque SOS HOMBRE Y JUSTAMENTE NO SABÉS QUÉ NOS PASA A LAS MUJERES? ¿Capaz, no?"; "No cambias más vos, siempre sorete", fueron algunos de los comentarios que recibió el periodista.

Augusto Tartúfoli no se quedó callado ante la repercusión y decidió contestar varios de los mensajes. Fiel a su postura, respondió en reiteradas ocasiones con la frase "nadie se banca que le critiquen su consumo cultural".