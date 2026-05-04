Pampita reapareció en redes tras separarse de Martín Pepa y sorprendió a todos: "Nuevo..."

La modelo finalmente volvió a activar sus redes luego de que se separó del polista y sorprendió a sus seguidores con sus nuevas publicaciones.

La noticia de la separación entre Pampita y Martín Pepa volvió a sorprender al mundo del espectáculo. La pareja se había recuperado de una fuerte crisis y decidieron apostar a una nueva vuelta, aunque no salió como esperaban.

La relación entre la modelo y el polista llegó a su fin y, desde que Yanina Latorre confirmó la noticia, ella mantuvo un fuerte silencio en redes sociales. Lo cierto es que Carolina confirmó la ruptura y expresó que en estos momentos se encontraba en Miami para "pasar las penas".

En las últimas horas volvió a activar sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores con una imagen totalmente renovada. Ardohain compartió dos publicaciones donde se la puede ver con el pelo totalmente negro.

Pampita decidió teñirse el cabello tras la separación con Martín Pepa Pampita reapareció en redes tras separarse de Martín Pepa y tomó una fuerte decisión: "Nuevo..."

"Nuevo color!", escribió junto a un video y diferentes imágenes de su nuevo look. Los usuarios no tardaron en comentar las diferentes publicaciones y le dejaron lindos mensajes a la modelo en su cuenta de Instagram.