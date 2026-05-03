Pampita fue nuevamente noticia luego de que Yanina Latorre confirmó en Sálvese Quien Pueda que la modelo se encontraba separada nuevamente de Martín Pep a. Meses atrás habían tenido una fuerte crisis, pero volvieron a apostar al amor.

Cuando comenzó a contar la información, Yanina subrayó que se dio cuenta de que Martín Pepa "cerró sus redes, tenía el Instagram abierto y de la nada lo cerró (en privado)". También dejó muy en claro que "el último like de él es de los primeros días de abril" .

Finalmente y tras horas en silencio, la modelo decidió romper el silencio: "Mandé a otra persona a hablar y voy a mostrar para que vean que no miento. V oy a leer el chat de ella con otra persona ".

Pampita reveló en quién buscó refugio tras la triste separación con Martín Pepa: "Me vine con..."

"Le cuenta a gente que no conoce y no me cuenta a mi", expresó la conductora algo indignada. Luego de esto leyó el mensaje textual que Pampita le contestó a una persona y fue contundente.

Pampita - Portada Pampita confirmó que se separó de Martín Pepa. Foto: RS Fotos.

Además, Carolina reveló en quién se refugió tras la triste separación: "Me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas", cerró la modelo, dejando en claro que está acompañada de sus amistades para afrontar este nuevo momento doloroso en cuanto a su vida romántica.